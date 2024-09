Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Sogno Maria De Filippi come ballerina per una notte"

Gossip TV

Milly Carlucci, a pochi giorni dal debutto della 19esima edizione di Ballando con le Stelle, ha parlato a Chi del cast di quest'anno, sognando una ballerina per una notta d'eccezione.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle tornerà su Rai1 a partire da sabato 28 settembre, e dopo l'annuncio dell’ultima concorrente misteriosa, sono state rivelate tutte le coppie dello show di ballo condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci parla del cast di quest'anno, da Sonia Bruganelli a Federica Pellegrini

Ballando con le Stelle: tutte le coppie in gara Un cast di grande livello si sfiderà sulla pista di Ballando con le Stelle, con 13 concorrenti che spaziano tra attori, atleti olimpici, comici, presentatori e cantanti. Dalla pagina ufficiale del programma, sono state svelate le combinazioni di ballerini e maestri che parteciperanno a questa edizione.

La prima coppia vede protagonista Bianca Guaccero, nota conduttrice e attrice, accompagnata dal ballerino professionista Giovanni Pernice, una delle nuove aggiunte al cast, scelto per sostituire Lucrezia Lando e Simone Casula. Federica Nargi ballerà con Luca Favilla, mentre Luca Barbareschi sarà in coppia con Alessandra Tripoli, un altro volto storico dello show. Francesco Paolantoni danzerà con Anastasia Kuzmina, mentre l’attore turco Furkan Palali, noto per il suo ruolo nella soap Terra Amara, sarà in pista con Erica Martinelli, anche lei new entry tra i professionisti.

Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello, si esibirà con Carlo Aloia, un'altra nuova aggiunta al cast, dopo la sua partecipazione a Baila su Mediaset. Si era ipotizzato che Sonia potesse ballare con il compagno Angelo Madonia, ma lui sarà invece il partner di Federica Pellegrini. Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, sarà abbinata a Nikita Perotti, un giovane concorrente proveniente da Ballando on the road. L’olimpionico Tommaso Marini danzerà con Sophia Berto, anche lei vincitrice di Ballando on the road. Tra gli altri protagonisti, i Cugini di Campagna balleranno con Rebecca Gabrielli, mentre Pasquale La Rocca sarà il partner di Nina Zilli. Il giornalista Alan Friedman danzerà con Giada Lini, mentre il conduttore Massimiliano Ossini sarà affiancato dalla ballerina storica Veera Kinnunen.

Milly a pochi giorni dall'inzio del dacing show di Rai1, ha rilasciato una lunga intervista sul nuovo numero di Chi, parlando dei concorrenti in gara.

"Sonia Bruganelli è una persona che conoscevo come produttrice televisiva. Quando l’ho vista dall’altra parte della barricata, come opinionista, ci è venuta l’idea di chiamarla a Ballando. È una donna di grande personalità, con un volto bellissimo, televisivo. L’anno scorso ci ha detto che non se la sentiva. Quest’anno sono tornata alla carica e, con mia grande gioia, ha detto di volerlo fare. Sarà una bella sorpresa per il pubblico. C’è bisogno di caratteri che sappiano imporre il proprio punto di vista, che illuminino la pista."

L’ex moglie di Paolo Bonolis non ballerà con il compagno Angelo Madoni:

"Lei è in coppia con Carlo Aloia, uno straordinario maestro. La curiosità su Madonia la lascio a voi (ride, ndr), questa è la vostra prerogativa, raccontare il dietro le quinte, la mia è quella di preparare uno spettacolo luccicante."

La conduttrice ha parlato anche di Anna Lou e di Federica Pellegrini:

"La cosa straordinaria, guardando Anna Lou, è notare come musica, teatro, cinema, le arti si intreccino in una persona che ha respirato questo fin da quando era piccola. Lei è una deejay, parla di generi musicali, parla di cinema, è interessante vedere questa ragazza così giovane e così sofisticata. Federica l’abbiamo avuta come ballerina per una notte 14 anni fa, quando aveva appena stabilito un record olimpico. L’abbiamo corteggiata di anno in anno, ma era impegnata. Siamo riusciti a trovare questa finestra perché adesso ha tre mesi liberi e non è stato facile perché ha anche una bambina piccola, ma abbiamo trovato l’allineamento dei pianeti.

La Carlucci ha infine parlato di due donne che avrebbe immenso piacere ad avere anche solo come ballerine per una notte. Due tra le conduttrice più note e amate del piccolo schermo, Barbara D'Urso e Maria De Filippi.