Ballando con le Stelle: Milly Carlucci presenta la giuria ufficiale della nuova edizione

Sul profilo Instagram ufficiale del noto dancing show del sabato sera di Rai 1, Milly Carlucci ha svelato la giura della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Dopo aver annunciato i concorrenti, Milly Carlucci, ha svelato poco fa la giuria ufficiale di Ballando con le Stelle 2023.

"Allora se volete, se proprio ci tenete - ha dichiarato Milly Carlucci, conduttrice e direttrice artistica dello show - potremmo anche rimandare ma se volte ve la dico adesso. Una giura totalmente rinnovata: Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli ( sono "polidra", mi taglio una testa e ne spuntano tre, ha detto la giornalista).

I giurati sono stati immortalati tutti insieme intorno ad un tavolo ironizzando sull'ipotetica assenza della Lucarelli. La giuria di Ballando è confermata quella di sempre.

Il cast, come annunciato nei giorni scorsi, è stellare. Ecco concorrenti pronti a mettersi in gioco nel dacing show: Lino Banfi, Teo Mammuccari, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Antonio Caprarica e Sara Croce. La diciottesima edizione di Ballando con le Stelle tornerà in onda a partire da sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1.