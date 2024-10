Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, interviene sulla disputa tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: "Ecco cosa farò"

Gossip TV

Nel corso della puntata de La vita in diretta trasmessa giovedì 10 ottobre, Milly Carlucci ha parlato della recente polemica che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, nata dopo l'esibizione di quest'ultima nella seconda puntata di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: "Cercherò, come ho sempre fatto, di mettere pace"

Nel secondo appuntamento con il dacing show di Rai1, al termine della esibizione della Bruganelli, i giurati - Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith - hanno espresso giudizi particolarmente negativi nei confronti dell'ex moglie di Paolo Bonolis che, in coppia con Carlo Aloiasi ha eseguito un Charleston abbastanza criticato dalla giura.

In particolare, la Lucarelli ha apostrofato Sonia come "piccola" in una veste del genere, quella di ballerina. L'opinione della giornalista ha creato un notevole disappunto da parte della Bruganelli che da Alberto Matano ha fatto presente che non è stato gradevole per sua figlia a casa, sentire le parole della Lucarelli. Quest'ultima ha ulteriormente criticato Sonia, facendo presente che strumentalizza i figli e di non voler più avere a che fare con lei e ha ricordato i suoi giudizi feroci sui concorrenti del Grande Fratello quando era opioninista del reality.

Sempre da Matano, la padrona di casa, Milly Carlucci ha detto la sua sulla disputa in corso:

"Non lo posso sapere perché siamo in diretta, quindi guardateci. Io cercherò, come ho sempre fatto, di mettere pace con l'aiuto del nostro saggio principe del tesoretto (Alberto Matano, ndr). Vediamo se riusciamo a spargere semi di pace e di saggezza e mi sembra il caso anche perché in realtà che è successo? Niente di terribile, si può discutere, ma due persone possono sempre ragionare e arrivare a una conclusione."

Le parole di Sonia Bruganelli sull'opinione espressa da Selvaggia Lucarelli:

"Ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una figlia a casa che ha 16 anni per cui sono la madre. Mi sono messa in gioco e va bene. Mi ha detto che sembravo piccola ed è vero perché quello è un aspetto di me che non ho mai tirato fuori e in due puntate non posso levare tutto quello che ho provato a costruire in anni di vita. Però, quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito ed è stato il motivo per cui ho perso la brocca."