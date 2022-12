Ballando con le Stelle, Luisella Costamagna snobba Selvaggia Lucarelli dopo le polemiche sulla vittoria

Gossip TV

La finale di Ballando con le Stelle sta continuando a generare polemiche, soprattutto, vista la vittoria di Luisella Costamagna. Dopo aver a lungo parlato del trattamento ingiusto subito da parte di Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha deciso di passare al contrattacco. Ecco cosa ha fatto.

La finale di Ballando con le Stelle sta portando a galla inimicizie e antipatie che per settimane hanno attraversato il programma di Milly Carlucci in maniera sotterranea. L'ultimo scontro è quello tra la vincitrice di questa edizione, Luisella Costamagna, giornalista Rai, e la giudice del programma Selvaggia Lucarelli.

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna

Le polemiche sulla vittoria di Luisella Costamagna si sono sprecate in questi giorni: tra tutti, è stata Selvaggia Lucarelli ad aver fatto notare quanto fosse assurda la finale e sulla sua scia si sono uniti anche altri, come Andrea Delogu per il terzo posto all'amica Ema Stokholma.

Dopo aver ribattuto alle accuse di Lucarelli al programma Oggi è un altro giorno, sembra che Costamagna abbia deciso di rilasciare un'intervista anche a TVBlog.it, in cui ha dichiarato, senza peli sulla lingua:

"Non mi interessa il rapporto con Selvaggia Lucarelli. Io ho fatto Ballando per me stessa...Il mio percorso è stato riconosciuto da 4/5 della giuria, non capisco perché dovrei parlare di quel 1/5. Accetto i giudizi, ma lei deve accettare che io non li voglio commentare: lei mi ha dato zero, io le riservo zero commenti..."

Insomma, dopo aver sprecato tante parole per difendere la sua vittoria e la coppa che deve ritirare, Luisella Costamagna ha deciso di mettere in pratica il trucco più vecchio del mondo: l'indifferenza verso chi la critica. E chissà che anche da queste polemiche non esca di nuovo vincitrice...

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle