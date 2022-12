Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli causa lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith

Gossip TV

Dopo l'esibizione nella semifinale di Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli ha inavvertitamente acceso lo scontro tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Ecco cos'è successo.

Volano stracci nella semifinale di Ballando con le Stelle: inavvertitamente, la presenza di Lorenzo Biagiarelli in studio ha provocato uno scontro accesissimo tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

A Ballando con le Stelle, tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith c'è stato un duro scontro, dopo l'esibizione di Lorenzo Biagiarelli

Non bastava l'infortunio di Gabriel Garko, ma ora, anche uno scontro tra le due giudici del programma condotto da Milly Carlucci ha infiammato la platea. Dopo l'esibizione per il ripescaggio della finale, Lorenzo Biagiarelli si è avvicinato al banco della giuria, dove ha ricevuto i complimenti di Carolyn Smith. Lo chef ha rivolto uno sguardo fugace alla fidanzata, la giudice Selvaggia Lucarelli, distraendosi per qualche secondo, un lasso di tempo infinitesimale che è però stato notato da Smith.

La giudice ha quindi bacchettato il concorrente, invitandolo a guardare lei, visto che gli stava parlando: "Questa è stata la tua miglior performance. Avete fatto sempre coreografie difficili. Però, Lorenzo, dovresti guardare me e non Selvaggia, in questo momento. Sono io che ti sto parlando e non lei."

Selvaggia Lucarelli - con cui Smith ha già avuto un altro scontro - non è riuscita a trattenersi e ha risposto per le rime alla collega:

"Ma non è nemmeno libero di spostare lo sguardo? Dai è un incubo, allora. Ok, ha spostato lo sguardo un attimo. Magari è perché mi ama e ogni tanto mi guarda!."

Durante la semifinale, proprio la presenza dello chef in studio ha spinto la giornalista a un lungo e duro sfogo contro i colleghi, accusati di essere troppo secveri con Biagiarelli, solo per il gusto di farlo e perché legato a lei.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle