Ballando con le Stelle, lite furiosa tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, Fabio Canino sbotta

Al termine dell'esibizione di Ricky Tognazzi, sono volati stracci tra la Lucarelli e Simona Izzo: clima infuocato a Ballando con le Stelle.

Durissimo scontro nella seconda puntata di Ballando con le Stelle di sabato 28 ottobre, tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo al termine dell'esibizione di Ricky Tognazzi, tra i concorrenti del dancing show di Rai 1.

Ballando con le Stelle, scintille tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo

Tognazzi, dopo aver concluso la sua esibizione davanti alla giura, ha ricordato l'anniversario della scomparsa del padre Ugo, ma anche che anche l'onomastico della moglie Simona alla quale ha donato tre rose. La situazione ha indispettito per Selvaggia che ha criticato il gesto del regista: "Non posso vedere tu che balli con Tove e la prima cosa che fai è andare da Simona a farle gli auguri di buon onomastico". "Sei meravigliosamente gelosa dell’amore. Già ti ho perdonato l’altra volta”, ha replicato la Izzo seduta in prima fila.

La replica di Selvaggia non è tardata ad arrivare:

"Ecco, quello che sta succedendo è quello che stavo per dire. Rischi di essere eclissato da queste scenette. Questo è un peccato. Tu balli anche bene ma succede che sparisci, perché la luce sulla coppia fuori dalla pista rischia di essere una zavorra. Questa finta petulanza di Simona rischia di danneggiarti. Può esserci anche di meno Simona, anche perché non è proprio un’esplosione di simpatia"

Parole che hanno indispetttio la Izzo che ha fatto un riferimento ad alcune parole dette dalla Lucarelli nel corso della prima puntata della settimana scorsa

Non credo di togliere luce a Ricky, il fatto che siamo una coppia da 38 anni, capisco che questo può turbare la Lucarelli che ha avuto storie meno stabili. L’altra volta sei stata sgradevole, hai detto che i calci che dava ballando pensava di darli a me. Ricordati che le donne a volte muoiono per i calci degli uomini.”

“Ma come fai a buttare lì una cosa seria come il femminicidio in questo modo?! Era una battuta!” è sbottato Fabio Canino. "La signora non le sa fare le battute" ha aggiunto ancora Simona Izzo. A concludere l'accesso scontro, Milly Carlucci, che ha inviato a proseguire la trasmissione e far votare la giura.