Ballando con le stelle, Karina Cascella nel cast?: "Altro che trash se Selvaggia Lucarelli..."

Dopo aver rifiutato la proposta di entrare nella Casa del Grande Fratello, Karina Cascella parla della possibilità di vederla nel cast di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci.

Dopo aver rifiutato il Grande Fratello, Karina Cascella è pronta a mettersi in gioco a Ballando con le stelle? A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex opinionista di Uomini e Donne che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha parlato di una sua possibile partecipazione al talent show di Rai 1.

Le parole di Karina Cascella su Ballando con le stelle

Karina Cascella è senza ombra di dubbio uno dei volti più chiacchierati e divisivi del piccolo schermo. Proprio per il suo carattere esuberante e senza filtri, infatti, in molti sperano di rivederla in qualche programma televisivo come Ballando con le Stelle o anche a La Talpa. A tal proposito, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha confessato:

Sono l’ultima vincitrice de La Talpa sì ma faranno le loro scelte di sicuro a prescindere da ciò che ho dato io al programma. Sicuramente tanto perché è stata tosta, avevo anche un’età diversa (e diciamo anche che c’è molto di peggio nella vita) però dai l’ho vinta. Ehhh a Ballando con le Stelle invece sarebbe un casino. Non sono una che si lascia dire proprio tutto eh. E sarebbe davvero un dramma se uno dei giurati, una a caso, la Lucarelli, dovesse mai andare fuori dal seminato con me. Altro che trash poi!

Dopo aver parlato di una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci che partirà a settembre su Rai 1, la Cascella ha confessato di non stimare alcune persone del mondo dello spettacolo e lanciato una bella stoccata a tutte quelle influencer che viaggiano gratis, nascondendo il fatto che sia per pubblicità:

La lista delle persone che non stiamo è lunga eh. (ride, ndr) Potrei stare qui ore a parlarti della mia stima inesistente per la maggior parte, motivandola e argomentando il tutto. Le influencer che viaggiano gratis nascondendo adv? Credo che siano delle scroccone. Che non sappiano cosa sia il lavoro e che siano delle miracolate. Non so che tipo di lavoro potrebbero mai svolgere visto che la maggior parte di loro non è capace di fare niente.

Il cast di Ballando con le stelle 2024

Manca davvero poco alla 19esima edizione di Ballando con le stelle. Tanti i personaggi che si metteranno in gioco sulla famosa pista da ballo di Rai 1: Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Bianca Guaccero. Poi ancora: I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Furkan Palali e l'ex velina e showgirl Federica Nargi. A quanto pare, però, nel cast ci saranno altri due concorrenti che saranno annunciati in un secondo momento! Stando a quanto riportato da Tvblog, tra i candidati ci sarebbero alcuni atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024, Tommaso Marini, Filippo Macchi e anche Rossella Fiamingo.

