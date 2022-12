Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi in finale e Selvaggia Lucarelli commenta così

Gossip TV

La semifinale di Ballando con le Stelle è andata in onda ieri 2 dicembre e ha riservato non poche sorprese, con la cantante Iva Zanicchi che ha avuto accesso alla finale. Ovviamente, non è mancato il commento pungente di Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa ha detto.

Come in ogni puntata di Ballando con le Stelle che si rispetti, non potevano mancare le polemiche. E, soprattutto, non poteva mancare uno scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Orami, infatti, è diventato un momento molto atteso quello del giudizio che ogni settimana viene dato dalla giornalista alla cantante. E, anche questa volta, il pubblico non è stato deluso.

Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi: "Orami non si parla più di ballo quando arrivi tu"

La settimana precedente, Selvaggia Lucarelli era stata particolarmente dura contro Iva Zanicchi, non soltanto per le esibizioni molto scarse che porta in scena, ma anche per le battute sconce che regala al pubblico. L'ultima, in particolare, è stata giudicata sessita e poco educata per la giornalista e ha confermato la pessima opinione che ha di lei.

Nella semifinale, andata in onda il 2 dicembre, la giudice di Ballando con le Stelle ha espresso il suo disappunto per la presenza di Iva Zanicchi in finale, una presenza dovuta a Sara Di Vaira che ha usato il suo salvacondotto, riporandola in gara, quando invece il pubblico l'aveva eliminata, assegnandole solo un 14% di preferenza. Con Di Vaira la giornalista ha avuto uno scontro proprio la settimana precedente, a causa di un'imperdonabile mancanza di tatto e rispetto nei confronti: Di Vaira è stata l'unica, infatti, a non aver offerto le proprie condoglianze per la perdita della madre di Lucarelli, venuta a mancare qualche settimana fa.

Ma, a bruciare ancora di più, è anche la scelta di Sara Di Vaira di non aver usato mai il salvacondotto per Lorenzo Biagiarelli, compagno di Lucarelli ed eliminato nelle scorse puntate. Un particolare che non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, la quale nelle sue storie Instagram ha così commentato: "In pratica dall'inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli".

Nonostante anche Guillermo Mariotto ritenesse che Lucarelli avesse il dente avvelenato per l'uscita del compagno, la giornalista ha sempre negato e ha affermato di essere stata tra le giudici più severe verso di lui. Ma, si è sempre domandata come fosse possibile che rispetto a Biagiarelli che portava a termine le sue esibizioni e ballava per davvero, ma riceveva giudizi negativi, invece, con Iva Zanicchi c'era l'effetto contrario: esibizioni scarse e voti alti.

In merito all'ultima esibizione della cantante, la giornalista ha commentato:

"Ormai, di ballo non si parla più quando arriva Iva Zanicchi. Stasera ho visto quattro passi in croce e siamo alla semifinale. Rispetto alla scorsa settimana, però, non faccio mezzo passo indietro...Io non voglio ripetere le stesse cose, ma è pur vero che tu fai sempre le stesse cose."

In merito poi all'accusa di squallore che le aveva rivolto, Lucarelli ha tenuto a specificare che per lei squallido è il suo atteggiamento e le cose che dice, non la sua persona e su questo non fa' un passo indietro. A sua volta Zanicchi non si è scusata, lei è fatta così, ma ci ha tenuto ad avvertire: "Se mi eliminate ve ne pentirete, perché senza di me non sarà la stessa cosa".

