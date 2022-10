Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi fuori dalla competizione?

Gossip TV

A Ballando con le Stelle potrebbe non essere così scontata la presenza di Iva Zanicchi nella prossima puntata. Ecco cosa è successo.

Continuano le sorprese a Ballando con le Stelle: nella prossima puntata potrebbe non essere certa la partecipazione di una delle concorrenti più chiacchierate: Iva Zanicchi.

Ballando con le Stelle: Iva Zanicchi è fuori dal programma?

La notizia è stata diffusa da DavideMaggio.it e sembra che la presenza di Iva Zanicchi nello show di Milly Carlucci in onda su Rai 1 potrebbe non essere così certa.

Alcuni hanno subito pensato alla querelle con Selvaggia Lucarelli, con cui l'Aquila di Lingonchio non ha un rapporto amichevole: basta pensare alle offese lanciate dalla cantante alla giornalista e dai commenti velenosi che si sono generati in risposta.

Ma, dato che non sono stati presi provvedimenti di sorta contro Iva Zanicchi - fatto che Lucarelli non ha mancato di sottolineare, riferendosi al doppio standard usato con il caso Memo Remigi - non è da ricercare in questo episodio la motivazione dell'allontamento della cantante dal programma.

Secondo DavideMaggio.it il motivo è da ricercarsi in alcune questioni familiari irrisolte e la sua presenza potrebbe essere riconfermata per le puntate successive.

