Ballando con le Stelle, il trionfo di Wanda Nara: ecco il tango che ha incantato tutti

Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca vincono la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle.

Si è chiusa con la vittoria di Wanda Nara e Pasquale La Rocca l'edizione di Ballando con le Stelle 2023 che hanno vinto in finale contro Simona Ventura e Samuel Peron.

Ballando con le Stelle 2023: il trionfo di Wanda Nara

Un vero e proprio trionfo per la Nara che ha incantato i telespettatori del dacing show "con 7 coreografie in una sola notte" come ha dichiarato lei stessa su Instagram. Per il ballerino Pasquale La Rocca si tratta della seconda vittoria consecutiva Ballando con le Stelle dopo la vittoria in coppia con Luisella Costamagna l'anno scorso. Terzo posto per Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina che hanno conquistato la medaglia di bronzo.

La Nara, poco dopo il trionfo, si è subito imbarcata su un jet privato per tornare dalla sua famiglia. Nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram la dirigente argentina si è immortalata con la coppa ringraziando tutti e anche i telespettatori italiani.

Ecco il tango finale di Wanda Nara con Pasquale La Rocca che ha incantato il pubblico di Rai1: