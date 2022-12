Ballando con le Stelle, il gesto d'amore di Angelo Madonia per Ema Stokholma stupisce i fan

Gossip TV

A Ballando con le Stelle sono tra le coppie più amate: stiamo parlando di Angelo Madonia ed Ema Stokholma. Recentemente, i due hanno dichiarato di essere partner anche nella vita, oltre che sulla pista e un gesto di Madonia nei confronti della conduttrice lo ha dimostrato. Ecco cos'è successo.

Angelo Madonia, sorpresa per il compleanno di Ema Stokholma

Solo pochi mesi fa, Ema Stokholma raccontava della sua difficile infanzia, trascorsa con una madre abusiva e la costante paura di vedersi strappar via quel poco di felicità che aveva. Aveva vissuto anni non facili, con la sola compagnia del fratello, a cui è legatissima, ma che comunque non era bastata a trattenerla in una casa dove l'amore non c'era. A soli 17 anni aveva abbandonato tutto ed era scappata. In un'intervista a Ballando aveva dichiarato che per lei era molto difficile fidarsi degli uomini, mentre Angelo Madonia la rassicurava molto.

Con il partner di ballo l'intesa è stata immediata: sono balzati subito tra i preferiti del pubblico e anche la giuria ha sempre speso per loro bei commenti e giudizi. Un affiatamento che non è passato inosservato, soprattutto, se accompagnato dalle affermazioni di Ema Stokholma su quanto Madonia la facesse sentire al sicuro e amata. E, se il ballerino, inizialmente, sembrava restio a lasciarsi andare con le parole verso la partner, da qualche settimana a questa parte la situazione è cambiata e la coppia è uscita allo scoperto con la foto di un bacio a fior di labbra. Foto pubblicata proprio sul profilo del ballerino del programma di Milly Carlucci.

Da allora, le foto in cui i due si mostrano in atteggiamenti intimi e teneri hanno invaso i profili di entrambi ed è capitato anche che la coppia facesse dirette Instagram insieme, come l'ultima in cui Ema Stokholma confessava di aver litigato dietro le quinte con Angelo Madonia. "A, volte - ha detto - lui è veramente severo e ci sono dei momenti, durante gli allenamenti, in cui mi fa impazzire". La relazione tra loro procede a gonfie vele, tanto che la stessa conduttrice ha dichiarato che si tratta di una storia seria e che Madonia ha anche le chiavi di casa.

In occasione del compleanno di Ema, il ballerino le ha preparato una sorpresa: come si vede dalle storie su Instagram, mentre i due si rilassavano sul divano, abbracciati, è entrata Andrea Delogu con alcuni amici e una torta di compleanno con le candeline accese, pronte perché la concorrente di Ballando potesse spegnerle ed esprimere i suoi desideri. Nella storia, Madonia ha riportato come scritta: "Sorpresona riuscita". Poi, in una storia successiva, ha pubblicato una bellissima foto della compagna, durante un'esibizione e le ha dedicato i più dolci degli auguri:

"Ti auguro le stesse cose che speri, che meriti... Io sarò sempre dalla tua parte e farò di tutto per farle accadere. Tanti auguri, Amore mio."

Inoltre, in una foto postata su Twitter, Madonia ha presentato una delle sue figlie alla conduttrice, rendendo sempre più evidente quanto siano innamorati e quanto facciano sul serio.

