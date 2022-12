Ballando con le Stelle, gelo in studio dopo le parole di Guillermo Mariotto a Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Nella puntata di Ballando con le Stelle di ieri 2 dicembre il giudice Guillermo Mariotto ha deciso di scusarsi con Selvaggia Lucarelli, ma lo ha fatto in una maniera un po' insolita e che ha lasciato tutti sorpresi. Ecco cosa è successo.

Eccezionalmente, Ballando con le Stelle è andato in onda venerdì 2 dicembre, ma se la messa in onda è stata un'eccezione, la presenza di polemiche durante la puntata si è confermata la regola all'eccezione. Dopo le liti e tensioni della scorsa puntata, in questa si è tentato di stemperare un po' il gelo che si è creato tra alcuni dei giudici. Stiamo parlando di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

Guillermo Mariotto: "Mi scuso sinceramente per le parole che ti ho detto"

Dopo l'esibizione della ballerina per una notte, l'atleta olimpica Sara Simeoni, il giudice brasiliano Guillermo Mariotto ha affermato di avere alcuni regali per le sue colleghe Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli e anche per Rossella Erra. Quest'ultima è parsa molto scettica, dato che solo la settimana precedente il collega l'aveva apostrofata in maniera vergognosa.

L'aveva, infatti, definita "una scimmia arrabbiata che getta escrementi a tutti", in quanto per l'ennesima volta Selvaggia Lucarelli si era dimostrata inflessibile e severa nel giudicare Iva Zanicchi, non solo per la sua esibizione scadente, ma anche per il momento "battutine sconce" che ormai caratterizza la presenza della cantante nel programma condotto da Milly Carlucci.

Quando Selvaggia Lucarelli si è vista recapitare il pacco scintillante - "Ho portato qui in studio lo spirito del Natale" ha detto entusiasta Mariotto - ha commentato gelida: "Cosa sono, banane? Un casco di banane?". E, forse, sarebbe stato un regalo migliore, visto che a uscire dal pacco regalo è stato il pupazzo di una scimmietta con le piume e una palettina con il numero 0. Un gesto di pace, come ha sottolineato anche Milly Carlucci, che Lucarelli avrebbe potuto accettare.

Ma, al contrario, la giornalista si è irrigidita e freddata ancora di più:

"Che cos'è? Una sua miniatura. No, MIlly... perché dovrei accettare questo regalo? Io ci metterei altro carico. E, tra l'altro, adoro questo tentativo di buttarla in caciare, ma io sto ancora aspettando le scuse da Mariotto, non una scimmietta"

Le sue parole hanno portato il gelo in studio e Mariotto avrebbe dovuto contribuire a scioglierlo, ma invece sembra proprio che il giudice brasiliano non sia capace di porgere delle scuse in maniera sincera, almeno a giudicare dallo sguardo gelido di Selvaggia Lucarelli. Infatti, Mariotto le si è rivolto con voce dolce e ha detto che le chiedeva scusa con tutto il cuore e le augurava buon Natale, ma subito si è rivolto a Carolyn Smith chiedendo scusa anche a lei per le battute che le ha rivolto in 15 anni di programma. Evidentemente, vista la faccia di Lucarelli, queste scuse per lei sono falsissime e la situazione è tutt'altro che dimenticata.

