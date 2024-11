Ballando con le Stelle, flirt in corso tra Furkan Palali ed Erica Martinelli? Ecco il dettaglio che non è sfuggito ai fan!

Gossip TV

Furkan Palali è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle e, stando a un dettaglio che i fan avrebbero notato, potrebbe esserci del tenero tra lui e la sua partner Erica Martinelli!

Furkan Palali è uno dei concorrenti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle: l'attore della Soap turca Terra Amara e la sua partner di ballo, la maestra Erica Martinelli, potrebbero aver iniziato a provare una certa simpatia reciproca. A conferma dei rumors ci sarebbe un dettaglio che non è passato inosservato ai fan del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Furkan Palali ed Erica Martinelli nuova coppia?

Sembrerebbe esserci del tenero tra Furkan Palali ed Erika Martinelli: la coppia è tra quelle concorrenti a Ballando con le Stelle e secondo alcuni rumors sembrerebbe che tra i due ci sia un flirt in corso. L'indiscrezione è arrivata dallo spazio dedicato al dancing show a Domenica In: dopo che la conduttrice Mara Venier aveva mandato in onda l'esibizione della coppia, è stata mostrata anche la domanda che Selvaggia Lucarelli ha posto alla coppia:

"Prima nel dietro le quinte stavo venendo a salutarti, ma ho visto come guardavi la tua ballerina. Per un attimo ho avuto quel guizzo femminile, per cui mi sono detta...non è che voi due fate cose turche?"

In maniera molto pacata, Furkan Palali ha asserito che per lui Erica Martinelli è molto importante e alla successiva domanda della Lucarelli se gli piacesse, l'attore ha replicato: "Le voglio molto bene". A Domenica In si è tornati a parlare del probabile flirt tra i due e anche Rossella Erra ha confermato che tra i due ci sia molto feeling.

Ballando con le Stelle, trionfo d'ascolti per il programma condotto da Milly Carlucci

Con la puntata di sabato 2 novembre, Ballando con le Stelle ha trionfato con gli ascolti, conquistando circa 3.390.000 spettatori, pari al 25.9% di share. Tu si que vales si è piazzato al secondo posto, con il 24.9% di share. Durante la puntata non sono mancati i colpi di scena, come l'annuncio del ritiro di Nina Zilli e Pasquale La Rocca: la cantante, infatti, ha preso questa decisione dopo che alle tre costole rotte si è aggiunto un problema al piede. La coppia, tuttavia, potrà tentare di ritornare in trasmissione e conquistare ancora la vittoria, grazie al ripescaggio del 30 novembre.

Alan Friedman è stato eliminato, mnetre Massimiliano Ossini e Vera Kinnuenen hanno vinto parte del tesoretto, assegnato loro da Alberto Matano con questa motivazione:

"Penso che non sia giusto questo posto, perché credo che dopo il suo sfogo, abbia avuto meno punti"

La classifica ha visto al primo posto Anna Lou Castoldi, seguita da Bianca Guaccero, mentre all'ultimo posto si è piazzata Sonia Bruganelli.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle