Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini dopo l'addio di Angelo Madonia: "Grande delusione, mi sono sentita sola"

L'addio di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle è stato commentato da Federica Pellegrini nel corso della puntata anda in onda ieri sera, sabato 30 novembre, su Rai1.

Ieri sera, sabato 30 novembre, è andata in onda un nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle e durante la puntata Federica Pellegrini ha commentato l'addio di Angelo Madonia al programma. Con un comunicato qualche giorno fa Rai aveva annunciato che il maestro di ballo non avrebbe più fatto parte del cast di Ballando con le Stelle per "divergenze professionali" sorte tra Madonia e il programma.

Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini commenta l'addio di Angelo Madonia: "Mi sono sentita sola"

Dato che Angelo Madonia è fuori da Ballando con le Stelle, a sostituire il maestro di ballo in coppia con Federica Pellegrini doveva essere Samuel Peron, ex amatissimo volto del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, a causa di un infortunio al ginocchio, Peron è stato poi sostituito nella puntata di ieri sera da Pasquale La Rocca, ex partner di Nina Zilli, oramai fuori dal ripescaggio a causa delle tre costole fratturate.

Federica aveva ringraziato Samuel Peron perché in questa settimana di prove con il maestro ha ritrovato il sorriso e l'allegria, persi dopo la vicenda di Madonia. Sulla situazione dell'ex maestro, la Divina ha rivelato di essersi sentita molto delusa da quanto successo e che il comportamento di Angelo Madonia l'ha portata a sentirsi sola.

La lite con Selvaggia Lucarelli, avvenuta nella puntata di sabato 23 novembre, avrebbe spinto il maestro di ballo a dire addio alla trasmissione e sulla proverbiale goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, l'ex atleta ha commentato: "Sabato sera è stato mandato all’aria un rapporto che è stato creato neanche molto facilmente devo dire. In due mesi di lavoro, forse per la prima volta eravamo centrati in un ballo, che fatalità ci era riuscito anche bene, rovinare così quel momento è stato una grande delusione. Mi sono sentita sola".

Con Samuel Peron, invece, la concorrente ha ammesso di essersi subito sentita a suo agio e si è mostrata emozionata quando ha dovuto salutare il nuvo maestro, con cui aveva instaurato già un immediato rapporto di fiducia: "Volevo ringraziare Samuel perché in questa settimana ci siamo divertiti tantissimo".

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli punge Angelo Madonia dopo il post per Sonia Bruganelli

Anche se ieri sera era assente in puntata, Angelo Madonia non si è trattenuto dal dimostrare pubblicamente il suo sostegno a Sonia Bruganelli, sua compagna e concorrente della trasmissione.

Il maestro di ballo ha postato infatti un messaggio per l'ex opinionista ed è arrivato immancabile il commento di Selvaggia Lucarelli all'esternazione del sostegno alla compagna.

La giurata e il maestro di ballo sono stati protagonisti di un acceso scontro nella puntata del 23 novembre, in seguito alla quale Angelo Madonia avrebbe detto addio alla trasmissione. Dopo aver visto il post di Madonia, Selvaggia Lucarelli ha commentato ironica: "La mestizia fino alla fine". E puntuale è arrivata anche la replica del maestro di ballo. Madonia, infatti, ha replicato al tweet della giurata in maniera molto gelida, scrivendo: "Selvaggia per dare un'informazione corretta, l'ho fatto ogni volta che era in ballottaggio non solo stasera. Buon lavoro".

