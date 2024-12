Ballando con le Stelle, ecco chi dovrebbe sostituire Guillermo Mariotto

Gossip TV

I vertici Rai sembra stiano valutando il caso di Guillermo Mariotto. La presenza del noto stilista nella prossima puntata di Ballando con le Stelle è, al momento, incerta.

L’improvviso abbandono di Guillermo Mariotto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha scatenato un acceso dibattito accompagnato da polemiche e indiscrezioni di ogni tipo. Inizialmente, sono circolate giustificazioni diverse e in alcuni casi poco chiare sull’accaduto. Successivamente, lo stilista ha chiarito che l’episodio era legato a un’urgenza professionale: un problema presso l’atelier Gattinoni, dove è direttore creativo, riguardante la consegna di 17 abiti destinati a principesse saudite.

Ballando con le Stelle: in bilico la presenza di Guillermo Mariotto per la puntata di sabato 14 sabato

Come se non bastasse il noto stilista è stato preso di mira dalla senatrice Susanna Donatella Campione, membro della Commissione Giustizia per un un gesto del giudice nei confronti del ballerino Simone Iannuzzi, al quale ha toccato in diretta le parti intime. Si è parlato dunque di una presunta molestia anche se respinta seccamente da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino membri della giura del dance show e anche da parte della padrona di casa, Milly Carlucci.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in Rai si terrà una riunione cruciale per valutare il destino di Mariotto nel ruolo di giurato. Milly Carlucci, impegnata nel weekend con la prima della Scala, parteciperà all’incontro per analizzare la situazione e capire come procedere. Stando a indiscrezioni di Tv Blog, la possibilità che Mariotto torni dietro il bancone non è affatto garantita. La Rai starebbe considerando una sua esclusione non solo per i recenti episodi, ma anche per una serie di comportamenti che, nel tempo, avrebbero generato malumori all’interno della produzione. Milly Carlucci, pur mostrando comprensione nei confronti dello stilista, potrebbe essere costretta ad allinearsi alla decisione aziendale.

“In queste ore, come detto, ci sarebbe comunque la volontà della Rai di espellere Mariotto per tutta una serie di motivi che andrebbero oltre il singolo episodio della senatrice. – riporta Tv Blog – Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso, dovute al comportamento del celebre stilista, su cui Milly chiuderebbe volentieri un occhio, ma la Rai evidentemente no. Cosa accadrebbe dunque sabato prossimo? Una giuria a quattro per le ultime 2 puntate, con l’eventuale inserimento di Alberto Matano e a seguire undici mesi di voci ed indiscrezioni su chi prenderà il posto di Mariotto nell’edizione autunno 2025 di Ballando con le stelle”.

Se Mariotto dovesse essere escluso, il piano per le ultime due puntate di questa edizione prevederebbe una giuria ridotta a quattro membri, con un possibile ingresso temporaneo di Alberto Matano. L’abbandono improvviso di Mariotto, avvenuto senza preavviso durante la diretta, ha creato notevole imbarazzo. La conduttrice ha gestito la situazione con la sua consueta professionalità, ma l’assenza dello stilista è stata evidente e ha sollevato dubbi e critiche. Al Corriere della Sera, la Carlucci, in merito all'abbandono di Mariotto, ha dichiarato:

"Mariotto Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato"

La decisione finale resta incerta e sarà probabilmente resa nota nei prossimi giorni.