Ballando con le Stelle, caso Mariotto, Milly Carlucci: "Quello che è successo è grave"

Milly Carlucci, intervistata dal Corriere della Sera, ha rotto il silenzio sull'improvviso abbandono di Guillermo Mariotto nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle ma anche sulle presunte molestie del giurato ai danni di un ballerino del cast.

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto nel caos, parla Milly Carlucci

Di entrambe le situazione che hanno coinvolto lo stilista, si sta parlando ormai da giorni, tenendo banco sui media e ponendo lo stilista in bilico in quanto la sua presenza nel prossimo appuntamento del dance show di Rai1, è, al momento, incerta.

Sono rimasta abbastanza basita - ha raccontato la Carlucci al Corriere della Sera - e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro.

Come riportato da Adnkronos, Guillermo Mariotto ha lasciato la diretta di Ballando con le stelle per una ragione professionale urgente. Il noto giudice si è infatti recato in tutta fretta alla Maison Gattinoni, dove ricopre il ruolo di direttore creativo, per risolvere un imprevisto riguardante una collezione che doveva essere consegnata in Arabia Saudita. Questo comportamento, per la padrona di casa, non è stato professionale:

"Mariotto Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato"

La Carlucci ha espresso l'intenzione di parlarne direttamente con lui, ironizzando sul fatto che, essendo lui un suo "figlio" (come dichiarato dallo stesso Mariotto), avrebbe dovuto chiamarla per chiarire la situazione, ma non lo ha ancora fatto.

La conduttrice ha poi risposto alle voci sul presunto caso di molestie riguardante Guillermo Mariotto e un incidente con un ballerino, chiarendo che la situazione non ha avuto intenzioni scorrette. Riguardo al presunto tocco sulle parti intime di Simone Iannuzzi, la Carlucci ha spiegato che si è trattato di una perdita di equilibrio e non di un atto molesto.

"Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere. La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico"