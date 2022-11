Ballando con le Stelle, Dario Cassini: "Lo scontro con Selvaggia mi ha devastato"

Gossip TV

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, per la prima volta, il comico Dario Cassini si apre in merito allo scandalo della telefonata a Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa ha detto.

Lo scandalo che lo ha coinvolto a Ballando con le Stelle la scorsa settimana si era gonfiato al punto da diventare catastrofico per Dario Cassini. Nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1, il comico si è confessato a cuore aperto, per la prima volta.

Dario Cassini a Ballando con le Stelle: "Ho fatto una c******"

C'era chi invocava una punizione esemplare, come Eleonora Daniele a Storie Italiane, chi sperava in uno scontro sanguinario tra Cassini e Selvaggia Lucarelli, un autentico bagno di sangue che avrebbe fatto schizzare l'audience alle stelle. E c'era sicuramente qualcuno che non ci vedeva nulla di male nel gesto di Dario Cassini, dato che sembra comune, tra i concorrenti dello show di Rai 1 contattare privatamente i giudici e cenare con loro - vedi il caso Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto -.

Ma cosa era successo perché il comico Dario Cassini, ieri sera, ha dovuto pubblicamente esporsi e chiedere scusa per il suo comportamento? Durante l'esibizione del 5 novembre, Selvaggia Lucarelli ha rivelato che il comico le aveva telefonato in privato e le aveva chiesto di reggergli il gioco durante le gare. Un comportamento inammissibile e che, come vi abbiamo raccontato, ha scatenato la reazione del web e non solo.

Eppure, nella puntata di ieri, Cassini è apparso dispiaciuto e mortificato per le sue azioni:

"Ho chiamato Selvaggia perché è una mia amica da 30 anni.Mi sono detto che tanto continueremo a scornarci. Qualsiasi reazione mia, non significa che alla fine di questa trasmissione noi non saremo più amici. Tutto qua. Ho fatto questa telefonata per dire continuiamo a divertirci e a giocare e, invece, ho ottenuto l’effetto contrario. Quello che è successo sabato scorso, mi ha devastato. Ho sbagliato io, io ho iniziato questa cosa, commettendo un errore di ingenuità."

Cassini si è anche scusato con la sua partner di ballo, Lucrezia Landa, completamente all'oscuro della decisione del partner di chiamare la giudice:

"Non era una situazione facile per me, ero basita a disagio e volevo sotterrarmi."

Dopo la confessione di Cassini, lui e Selvaggia Lucarelli si sono stretti la mano, decretando la fine di questo brutto episodio.

