Ballando con le stelle, Cristina Egger contro il figlio Alessandro: "Non è assolutamente vero che è stato abbandonato"

Gossip TV

In una lunga intervista a Fanpage, Cristina Egger, madre del concorrente di Ballando con le Stelle Alessandro Egger, ha deciso di raccontare la sua versione della storia che è stata completamente distorta dal figlio. Ecco cosa ha detto.

A Ballando con le Stelle hanno fatto molto discutere alcune affermazioni di ;Alessandro Egger contro la madre Cristina Egger, accusata dal figlio di averlo cacciato di casa a 17 anni e di non aver più voluto alcun contatto con lui. Dichiarazioni pesanti, che hanno commosso il pubblico e la giuria, ma hanno fatto infuriare Cristina Egger, la quale ha in più di un'occasione smentito e chiarito ciò che il figlio aveva raccontato.

Cristina Egger racconta la sua verità e smonta le bugie del figlio Alessandro

Intervistata da Fanpage, la madre di Alessandro Egger si è scagliata contro la produzione di Ballando con le Stelle, colpevole di avvalorare le bugie del figlio Alessandro Egger su di lei e sul loro rapporto. Ha già specificato che il figlio non è stato abbandonato a 17 anni, ma aveva 19 anni ed è andato via di casa per sua libera scelta. Ci ha tenuto a specificare che non ha abbandonato nessuno dei tre figli.

Più volte ha cercato di contattare la redazione di Ballando con le Stellee, addirittura, Domenica Inper parlare con Mara Venier, ma inutilmente, quindi, ha deciso di raccontare la sua verità alla testata di Fanpage. Il ritratto di Alessandro Egger che emerge dal suo racconto è quello di un ragazzo di buona famiglia, cresciuto in una famiglia agiata, che ha frequentato scuole di prestigio. La madre del concorrente del programma di Milly Carlucci ha voluto specificare che il figlio ha scelto di andare via di casa volontariamente, perché né lei, né il marito appoggiavano le sue scelte di vita lavorativa, preoccupati che potessero sfumare all'improvviso.

Ancora, Cristina Eggerha rivelato che, nonostante vari membri della famiglia abbiano tentato di raggiungerlo, Alessandro Egger ha rifiutato qualsiasi contatto con loro. Ma, ripete sempre, è stata una sua scelta, lui si è isolato dalla famiglia. Ma, le bugie del figlio stanno venendo a galla, dato che anche tra i giurati c'è chi, come Selvaggia Lucarelli, ha individuato qualcosa di anomalo, un comportamento costruito e di facciata.

Tra le tante bugie raccontate dal figlio, Cristina Egger non ha tollerato soprattutto quella secondo cui suo figlio avrebbe dormito con i clochard, perché allontanato da loro: "Ma ha capito che io vivo in una villa del Seicento?! E non capisco come la produzione faccia a mandare in onda queste bugie, senza controllare la famiglia di questo ragazzo. Noi siamo gente perbene, senza scandali."

E, ad oggi, Cristina Egger riaccoglierebbe in casa il figlio? La risposta è un'affermazione convinta, ma Alessandro dovrebbe comunque capire prima di aver infangato la sua famiglia con le sue bugiee di questo bisogna tener conto.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle