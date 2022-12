Ballando con le Stelle, Cristina Egger contro il figlio Alessandro, l'appello ad Alfonso Signorini

Gossip TV

In questa edizione di Ballando con le Stelle sta facendo molto discutere il caso di Alessandro Egger e delle bugie che, a detta della madre Cristina Egger, ha rifilato a tutti. Stanca di non essere ascoltata, la madre del ballerino si è rivolta direttamente...ad Alfonso Signorini. Ecco cosa è successo.

Alessandro Egger è uno dei concorrenti più apprezzati dalla giuria e dal pubblico di Ballando con le Stelle: non solo per la sua bravura, ma anche per la sua sofferta storia personale, nella quale l'abbandono della madre Cristina Egger ha giocato un ruolo importante. Ma, stando, invece, alle parole della donna, la situazione non è affatto quella che ha raccontato il figlio, imbastendo un lacrimevole racconto.

Cristina Egger, l'appello ad Alfonso Signorini contro la Rai

In una recente intervista a Fanpage, Cristina Egger ha smentito molte delle verità raccontate dal figlio Alessandro nel programma di Milly Carlucci. La donna ha anche affermato di aver tentato di contattare più volte la redazione di Ballando per intervenire, ma senza successo. Si è spinta addirittura a scrivere a Mara Venier per una comparsa a Domenica In, ma anche qui non ha avuto successo.

Cristina Egger ha già più volte raccontato che non ha mai abbandonato il figlio e che lui è andato volontariamente via di casa a 19 e non 17 anni, perché né lei, né il marito approvavano la sua scelta di lavorare nel mondo dello spettacolo. Anche l'esperienza di Pechino Express era stata un'idea del figlio, mentre lei ne avrebbe fatto a meno. Il loro allontanamento è dovuto soprattutto a questioni legate all'eredità della bisnonna del ragazzo, a cui era molto legato.

Stanca della strumentalizzazione che il programma di Ballando con le Stelle ha fatto della sua storia e di come non abbiano mai chiesto a lei di intervenire, Cristina Egger ha deciso di rivolgersi al conduttore del GFVip, Alfonso Signorini. In una lunga lettera, gli ha raccontato le diverse bugie del figlio e che "la Rai non ha voluto darmi diritto di replica, perché in modo evidente, stanno studiando il personaggio tv del povero ragazzo abbandonato per strada...Ma non è vero! [...] Vorrei smentire le accuse e puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti. Spero di avere la sua attenzione".

Per tutta risposta, Signorini ha pubblicato sulla sua rivista Chi la sua replica. Una risposta che non lascia dubbi da che parte il conduttore stia:

"Cara signora, non credo che lei non abbia avuto diritto di replica. Forse, un suo intervento non era compatibile con lo spirito del programma. Un caro saluto!"

