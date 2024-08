Ballando con le Stelle, Carolyn Smith replica agli orribili insulti di un hater: "Come si fa a dire una cosa del genere?"

Gossip TV

La giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, è stata pesantemente offesa da un hater a proposito della sua malattia. Ma ecco come ha replicato!

Carolyn Smith è una delle giudici che compone la giuria di Ballando con le Stelle. L'insegnante di danza e ballerina da anni è un volto amatissimo del dancing show di RaiUno condotto da Milly Carlucci e negli ultimi anni ha combattuto - e continua tuttora - a lottare contro una terribile malattia: un cancro al seno. Spesso, è solita condividere aggiornamenti sui trattamenti a cui si sottopone e sulla sua salute, anche per infondere coraggio a chi vive questa situazione, ma qualche hater sui social non ha apprezzato il suo gesto e ha pensato di insultarla, provocando però la replica di Carolyn Smith.

Ballando con le Stelle, un hater insulta Carolyn Smith, ma le replica così!

Decidendo di condividere la sua esperienza con la malattia, con cui combatte da più di dieci anni, Carolyn Smith si è esposta molto e alcuni utenti sul web non hanno apprezzato il suo gesto, decidendo di attaccarla e rivolgerle offese gravissime. In particolare, un commento di un hater è stato notato dalla giudice di Ballando con le Stelle che ha preferito replicare con un duro post su Instagram e zittire così l'hater in questione.

Il commento negativo in questione recitava: "Penso che dovresti ritirarti e non stare sui social e parlare sempre del tuo cancro. Non sei l'unica. Buona vita". Quando altri utenti e anche un'amica della giudice aveva fatto notare che una frase del genere era del tutto inappropriata, l'hater in questione aveva proseguito arrivando ad augurare un "buon cancro" alla Smith.

La replica di Carolyn Smith non si è fatta attendere e con un lungo post su Instagram, la ballerina e giudice ha detto chiaramente ciò che pensava di commenti simili. Pur avendo le spalle forti, ha ammesso Smith, commenti del genere sono inaccettabili e la sua decisione di condividere con i followers le sue terapie e la sua malattia è un modo per dare speranza ad altri malati oncologici:

"Trovo allucinante! Che una signora di un certo età può rispondere in questo maniera. Tanti mi hanno detto di lasciare stare, ma io non c’è laa faccio. Quando una persona si sbaglia a fare una cosa così deve essere ripresa senno dai il consenso a rifarlo ancora, è se forse lo scrive a qualcuno altra che è veramente fragile e debole, che non riesce a reagire? Per fortuna a questo punto ha scritto a me! lo no lo faccio passare non osservato o fare finto di nulla… lo dico solo una cosa, basta questa cattiveria verse gli altri. Basta la frase “lascia stare”. Chi scrive cazzate/cattiverie vanno riprese di brutto e vanno rieducati. Rispetto sempre per il prossimo!"

Ballando con le Stelle, Carolyn Smith pronta a tornare nel dancing show!

Di recente, la presidente della giuria di Ballando con le Stelle è tornata ad aggiornare i fan sul suo stato di salute e a rassicurarli che il 28 settembre sarà seduta con i suoi colleghi pronta a giudicare il variegato cast della nuova edizione.

La giudice ha svelato che è da dieci anni che si sottopone a cure per combattere il cancro al seno e che anche se a volte è stancante, non ha intenzione di arrendersi, perché ama profondamente la vita e il suo lavoro:

"Ho tanti progetti da realizzare e amo vivere."

Questo aggiornamento è arrivato dopo l'ennesimo articolo che diffondeva fake news sul suo stato di salute e che la vedeva entrare e uscire dagli ospedali:

" Recoverata, day hospital, con l’arrivo alle 07:30 e esco presto pomeriggio. Lo sto facendo da anni. Se volete vedere o sentire la vera verità lo trovi qui come al solito. Vi racconto io. Buona giornata a tutti."

