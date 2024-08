Ballando con le stelle, Carolyn Smith punge Selvaggia Lucarelli e sorprende su Barbara D'Urso

Gossip TV

La giurata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, lancia una stoccata alla sua collega Selvaggia Lucarelli e rivela di voler vedere sulla pista da ballo la conduttrice Barbara D'Urso.

È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che partirà il prossimo 28 settembre su RaiUno. Nella giuria ritroveremo anche Carolyn Smith che, a poche settimane dall'inizio del programma, ha già lanciato una velenosa frecciatina alla collega Selvaggia Lucarelli.

Le confessioni di Carolyn Smith

Carolyn Smith è pronta a tornare a Ballando con le stelle, il popolare talent show condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda su Rai 1 a partire da sabato 28 settembre 2024. Nell'attesa di rivederla sul piccolo schermo, la Presidentessa della giuria ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Mio in cui ha lanciato una bella frecciata alla sua collega Selvaggia Lucarelli:

Non ho avuto tempo di leggere il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere.

Dopo aver confessato di non aver letto il libro della Lucarelli, Il Vaso di Pandoro, in cui la giornalista ha analizzato e indagato sullo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni, la Smith ha ammesso che le piacerebbe vedere a Ballando con le stelle sia Barbara D'Urso che Massimo Ranieri: "In pista a Ballando con le Stelle vorrei Barbara D’Urso e Massimo Ranieri".

Il cast di Ballando con le stelle

È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Nel cast ci saranno Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, attore, regista e produttore televisivo, Bianca Guaccero, Federica Pellerini, il giornalista e conduttore televisivo Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Massimiliano Ossini, la cantante Nina Zilli, Francesco Paolantoni e la showgirl ed ex velina Federica Nargi. Confermata la giuria delle precedenti edizioni formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

