Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso nel cast come ballerina per una notte: ecco quando la vedremo su Rai 1

Barbara d'Urso arriva a Ballando con le Stelle. La presentatrice sarà ballerina per una notte nello show danzante, condotto da Milly Carlucci, ed ecco quando la vedremo su Rai 1.

Manca sempre meno al debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle e arriva la conferma di Barbara d’Urso nel cast dello show danzante di Milly Carlucci. La presentatrice partenopea, infatti, sarà ballerina per una notte ed ecco svelata la puntata che la vedrà protagonista in prima serata, su Rai 1. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Ballando con le Stelle, colpaccio di Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta per approdare, in prima serata, su Rai 1 e Milly Carlucci non ha lesinato nella scelta del cast di questo anno. A mettersi alla prova come ballerini, infatti, saranno Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Anna Lou Castoldi. Nelle ultime ore, Milly ha confermato di aver contattato anche Chiara Ferragni, svelando i motivi per cui l’influencer più popolare e criticata del momento ha rifiutato il suo gentile invito a prendere parte allo show danzante, che da anni appassiona il pubblico.

Sebbene la presenza di Chiara sarebbe stata un colpo da maestra senza precedenti, dato che avrebbe aperto alla possibilità di farle parlare per la prima volta in tv dello scandalo Balocco ma anche della fine del suo matrimonio con Fedez, Milly ha comunque trovato il modo di stupire il suo pubblico affezionato. In qualità di ballerina per una notte, infatti, ci sarà anche Barbara d’Urso. Scopriamo insieme i dettagli.

Barbara d’Urso, ballerina per una notte a Ballando con le Stelle

Dopo il rancoroso addio a Mediaset, Barbara d’Urso ha scelto proprio la Rai per la sua prima apparizione televisiva con una lunga ed emozionante intervista con Mara Venier a Domenica In, lanciando anche qualche frecciatina velenosa ai vertici di Viale Mazzini. Ed è sempre su Rai 1 che Barbarella si prepara a tornare, in qualità di ballerina per una notte nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. La voce era stata diffusa in estate da Davide Maggio e ora è Giuseppe Candela a confermala, fornendo ulteriori dettagli. Barbara si esibirà nella seconda puntata del programma condotto dalla Carlucci, dal momento che nella prima sono previste invece le sette pallavoliste che hanno conquistato la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi a Parigi. Ecco svelato, dunque, perché in questi mesi la conduttrice è tornata a prendere lezioni di danza quasi quotidianamente, come ha documentato lei stessa su Instagram attraverso video e foto.

