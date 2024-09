Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela le ragioni dietro il "no" di Chiara Ferragni

Gossip TV

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ha rivelato perché Chiara Ferragni ha rifiutato il suo invito a partecipare al dancing show!

Tutto è pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In attesa di veder scendere in pista il nutrito cast di vip che si metteranno in gioco nel programma, la conduttrice ha rivelato perché Chiara Ferragni le ha rifilato un "no" al suo invito di partecipare alla trasmissione.

Ballando con le Stelle, ecco perché Chiara Ferragni ha rifiutato l'invito di Milly Carlucci

La conduttrice del dancing show aveva svelato un interessante retroscena sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle: Chiara Ferragni era stata invitata a prendere parte alla trasmissione in qualità di "ballerina per una notte". Una partecipazione che l'avrebbe portata a diretto contatto con Selvaggia Lucarelli, autrice di Il vaso di Pandoro - Ascesa e Caduta dei Ferragnez e una delle prime a far notare le incongruenze nella vendita di Pandori Balocco in collaborazione con Ferragni.

Tuttavia, ha svelato la conduttrice in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Chiara Ferragni ha deciso di non partecipare al programma. Dopo aver raccontato di aspettarsi gradi cose dalle sue concorrenti, la padrona di Casa ha aggiunto sull'influencer:

"Non siamo mai arrivati a concludere per Chiara Ferragni, chissà che non ci sia un'apertura per lei quest'anno [..] No, purtroppo no. Chiara non se la sente"

Ballando con le Stelle, ecco il cast della nuova edizione

Un cast stellare si metterà in gioco sulla pista del programma di Rai1: a Ballando con le Stelle, infatti, ci sono ben 13 concorrenti di alto livello, che comprendono attori, sportive e sportivi olimpici, comici, conduttrici e cantanti.

I vip che si sfideranno sul palco includono: Tommaso Marini, Furkan Palalı, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Federica Nargi, Francesco Paolantoni, e l’ultima arrivata, Anna Lou Castoldi.

La 19esima edizione di Ballando con Le stelle inizierà sabato 28 settembre. Riconfermati come giurati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Anche Alberto Matano sarà ancora una volta a bordo campo come commentatore. Stessa situazione per i tribuni, dove ritroveremo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

