Ballando con le stelle, Angelo Madonia senza filtri: "Sono mortificato per aver messo in difficoltà Federica Pellegrini"

Il discusso maestro Angelo Madonia vuota il sacco dopo la sua esclusione dal cast dell'attuale edizione di Ballando con le stelle, rivelando di fare il tifo per le ballerine Sonia Bruganelli e Federica Pellegrini.

Fervono i preparativi per la nuova puntata di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 30 novembre 2024 e sarà dedicata al recupero di una delle coppie eliminate. Nell'attesa, il maestro di ballo Angelo Madonia ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha commentato il suo addio al talent show di Milly Carlucci.

Le confessioni di Angelo Madonia

Dopo la sua uscita di scena, Angelo Madonia guarderà le performance dei protagonisti dell'attuale edizione di Ballando con le stelle da casa, facendo il tifo per il ripescaggio di Sonia Bruganelli e per Federica Pellegrini. Intervistato dal settimanale Chi, il ballerino professionista ha parlato del suo addio al talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e parlato del rapporto con la campionessa olimpica:

Ho un livello di permalosità altissimo e, quindi, è venuta fuori una parte di me, in difesa di due cose: per i diritti di quello che sto vivendo con Sonia, e mi piacerebbe dire “privatamente”, e in difesa del lavoro che stavo facendo con Federica e che stava venendo fuori, ma che è passato in secondo piano. Sono mortificato per averla messa in difficoltà sabato sera. Se non ci fosse stata intesa fra me e Federica non avremmo raggiunto questi risultati, parlano i fatti.

Dopo aver parlato del provvedimento preso dalla produzione di escluderlo dal cast a poche settimane dalla conclusione di Ballando con le stelle, il ballerino professionista ci ha tenuto a dire la sua anche sul trattamento riservato a Sonia Bruganelli. Secondo Angelo, l'ex opinionista de L'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip avrebbe potuto fare molto di più:

Da tecnico del ballo ti dico che è stata un’occasione persa, perché ho avuto modo di ballare con Sonia in modo divertente e direi che, se non avesse avuto l'infortunio, avrebbe potuto fare molto bene, considerando che questa edizione non è Ballando con le stelle ma Ballando come le stelle, nel suo caso c’è sempre stata più attenzione ad altro: a come parlava, a come diceva le cose. Da tecnico dico che poteva essere tra le più versatili. Perché non abbiamo ballato insieme? È andata bene così, in questo modo almeno io rimango a casa ma lei può ancora essere ripescata. Faccio il tifo per Sonia e per Federica.

Le coppie in gara a Ballando con le stelle

Manca poco alla decima e attesissima puntata di Ballando con le stelle. Una puntata decisiva che sarà dedicata alla sfida tra le coppie eliminate nel corso del programma. Solo una, al termine della serata, verrà mandata in semifinale. Ricordiamo che le coppie in gara sono: Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Tommaso Marini e Sophia Berto.

Dopo la lite con la giuria nel corso della nona puntata, il maestro di Federica Pellegrini, Angelo Madonia, è uscito dalla competizione. Al suo posto arriverà Samuel Peron, uno dei personaggi più popolari e amati del talent show condotto da Milly Carlucci. Federica riuscirà a guadagnarsi un posto nella semifinale? L'appuntamento è per sabato 30 novembre 2024 in prima serata su Rai 1.

