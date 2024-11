Ballando con le Stelle, Angelo Madonia rompe il silenzio: "Momento difficile"

Gossip TV

Angelo Madonia, con un lungo e sentito messaggio, ha spiegato le ragioni del suo passo indietro a Ballando con le Stelle. Il ballerino è fuori dal cast e lo è stato comunicato ieri con una nota stampa Rai.

Dopo l'annuncio del suo addio improvviso a Ballando con le Stelle, Angelo Madonia ha deciso di rompere il silenzio e chiarire i motivi della sua uscita attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Ballando con le Stelle, Angelo Madonia: "Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta"

Nel messaggio, il ballerino ha spiegato che la decisione è legata a una situazione che ha superato la dimensione professionale, coinvolgendo anche aspetti personali. Nonostante la difficoltà del momento, Angelo ha scelto di fare un passo indietro per rispetto verso la sua partner Federica Pellegrini e il programma che lo ha accolto.

"Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa," scrive il maestro, sottolineando come la sua carriera sia stata guidata da una profonda passione per la danza. Tuttavia, la situazione attuale lo ha costretto a riflettere su dinamiche che vanno oltre l’aspetto artistico, coinvolgendo la sfera personale.

Angelo ha dichiarato di voler fare un passo indietro per il bene del programma e soprattutto per Federica Pellegrini, che ha definito protagonista di "un percorso straordinario". Con grande umiltà, Madonia riconosce i propri limiti, spiegando che le dinamiche estranee alla sfera professionale lo hanno trovato impreparato: "Non sono un uomo di comunicazione, ma un professionista del ballo."

La decisione di lasciare il programma è stata difficile, ma Madonia la descrive come un atto di rispetto non solo verso la sua partner, ma anche verso la sua categoria e il pubblico che segue con passione Ballando con le Stelle.

"Alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco. "

Il maestro ha poi concluso il messaggio con un ringraziamento sentito, rivolto non solo a chi lo supporta, ma anche a chi condivide il suo amore per la danza: "Ringrazio i colleghi della danza che, in privato, mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione in questo momento difficile."

Nel frattempo, la produzione di Ballando con le Stelle ha comunicato il nome del nuovo maestro che prenderà il posto di Madonia: Samuel Peron, uno dei ballerini più amati e veterani del programma.