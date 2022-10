Ballando con le Stelle, Ema Stockholma e la sua dolorosa confessione: "Ho avuto un'infanzia difficile"

Gossip TV

A Ballando con le Stelle la conduttrice radiofonica ha rivelato dettagli importanti sulla sua difficile infanzia e sul rapporto complicato con la madre. Ecco le sue parole.

Quella di sabato 29 ottobre a Ballando con le Stelle è stata una puntata all'insegna delle emozioni e di rivelazioni difficili e sofferte per alcuni dei concorrenti. In particolare, sono rimaste impresse le parole della conduttrice radiofonica Ema Stockholma sulla sua difficile infanzia.

Ema Stockholma: "Non ho mai imparato le cose con qualcuno che mi guidasse"

Classe 1983, Ema Stockholma è una conduttrice radiofonica francese naturalizzata italiana. Quest'anno è una delle concorrenti del programma di Milly Carlucci su Rai 1 ed è in coppia con il ballerino Angelo Madonia.

Nella puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera la coppia si è esibita sulle note di Coraline dei Maneskin e mai canzone fu più appropriata, considerando le difficili confessioni di ieri sera della conduttrice radiofonica.

Prima della sua esibizione, la produzione ha mandato in onda un estratto delle precedenti esibizioni della coppia e dei complimenti rivolti dalla giuria a Ema Stockholma:

È come se tu fossi meravigliata del fatto che c'è qualcuno che si prenda del tempo per insegnarti qualcosa, come a un bambino a cui insegni ad andare in bicicletta"

Da queste parole di Fabio Canino è scaturita una lunga confessione di Ema Stockholma sulla sua infanzia e sul rapporto con la madre:

"È vero, non sono abituata e mi piace come mi insegni le cose. È una cosa nuova per me, non ho mai imparato da qualcuno, ma a 5, 10 anni non lo capisci. Sono cresciuta con mia madre e mio fratello e mia madre non aveva la pazienza di insegnarmi le cose. La mia casa era tutto un film horror, violenza psicologica e fisica. Sono vissuta cercando di non fare per non sbagliare, cercando di non muovermi, non tossire, non respirare. Ero trasparente e ci riuscivo a non farmi notare. Ma a volte, tutto quello che c'era in lei si scatenava lo stesso e io pensavo che non avrei superato la notte. Sapevo che quella non era la normalità, lo vedevo nelle pubblicità che vedevo la mattina."

La sua non è stata un'infanzia felice o tranquilla, anche per via del rapporto con il fratello, minato dalle violenze della madre:

"Non ho avuto un'infanzia normale, se non fosse stato per i giochi con mio fratello. Da piccoli non ci sostenevamo tanto, è strano da capire, ma quando era preso di mira lui, io avevo una giornata di respiro. Questa è stata la cosa più difficile da accettare: hai un fratello, le difficoltà le affronti in due, ma non era possibile. Perché quando toccava a lui non toccava a me."

Ciò che ha determinato un cambiamento nella sua vita è stata la sofferta decisione di scappare di casa, una decisione che, tuttavia, non rimpiange:

"Sono scappata di casa giovanissima, a 15 anni. Ma non potevo fare nient'altro per salvarmi la vita. È stato un viaggio difficile, di cui ricordo tutto, ma era impossibile per me fermarmi. Non voglio sembrare una vittima, oggi sono felice, vorrei la stessa vita, è vero, ho avuto un'infanzia difficile, ma mi ha permesso di avere la vita felice che ho ora da grande."

