Aurora Ramazzotti, lo sfogo prima del parto: "Avrei voluto una femmina, perché ho paura di crescere un maschio"

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa del suo primo figlio, un maschietto, e a poche settimane dal parto ha svelato perché avrebbe preferito una bambina. Ecco cosa ha detto!

Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è in dolce attesa del primo figlio dal compagno Goffredo Cerza e in una lunga intervista a Vanity Fair ha rivelato che avrebbe voluto una femmina, perché per lei crescere un figlio maschio è una bella sfida.

Aurora Ramazzotti e le confessioni sulla gravidanza

La giovane conduttrice e influencer Aurora Ramazzotti si è svelata in una lunga intervista al noto magazine e ha rivelato di non essere spaventata dalla gravidanza in sé, ma piuttosto dall'idea di crescere un figlio maschio:

"D'istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio. Sono una donna, ho visto crescere più sorelle che fratelli, avrei avuto più esperienza. A una bambina potrei insegnare come difendersi da quello che ho affrontato anche io"

Aurora ha rivelato che questo momento per lei è stato vissuto comunque con ansia, soprattutto il primo trimestre, durante il quale i pericoli erano maggiori:

"Ci sono quelle come mia madre che adorano essere incinte e poi altre, come me, che fanno più fatica. Non è stato il periodo idilliaco che mi avevano dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne, perché ti senti sbagliata. La gente non accetta che tu possa vivere la gravidanza in modo diverso dall'entusiasmo"

Di Goffredo Cerza, padre del suo bambino e suo compagno, Aurora racconta di esserne profondamente innamorata, ma che al momento il matrimonio non è una sua priorità, anche perché l'idea del "vivere per sempre insieme tutta la vita" la considera quasi una fantasia, irrealizzabile nella vita reale:

"Non ho vissuto esempi di matrimoni duraturi, mentre i suoi genitori sono insieme da 37 anni. Grazie a lui ho immaginato di costruire qualcosa insieme"