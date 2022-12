Aurora Ramazzotti, alla domanda impertinente di un fan sulla gravidanza lei risponde così

Gossip TV

Aurora Ramazzotti è ormai alla fine della sua prima gravidanza. La giovane conduttrice ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram, ma a qualcuna troppo impertinente, ha dato filo da torcere. Ecco cosa ha detto.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti è quasi giunta al termine, questo sarà il primo figlio per lei e il compagno Goffredo Cerza. Ai fan incuriositi, la giovane Ramazzotti non ha voluto nascondere nulla e ha così deciso di rispondere ad alcune loro curiosità.

Aurora Ramazzotti risponde alle domande dei fan sulla sua gravidanza

Da sempre, un po' come sua madre Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti ha cercato di mostrarsi per come è davvero, difetti compresi e non si è mai risparmiata nel rispondere alle domande, anche a quelle un po' invadenti di alcuni fan.

In una sessione di risposte agli utenti di Instagram, qualcuno le avrebbe chiesto se davvero lei e Goffredo avessero pianificato l'arrivo di un figlio. A questa domanda un po' impertinente, la giovane Ramazzotti ha risposto con molta naturalezza, dando prova della sua maturità:

"Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento 'migliore', ma comunque ogni fase della vita porta con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. Questa è una decision talmente grande da necessitare a mio avviso un po' di sana incoscienza. Non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me"

E anche sulla domanda se avesse paura del parto, Aurora Ramazzotti ha ammesso senza problemi di essere terrorizzata. A chi, invece, ha provato a chiederle quanti chili avesse preso in questa gravidanza, la ragazza ha risposto con un sonoro "non sono c**** tuoi. Non mi peso da prima di Natale, credo che mi risparmierò queste vacanze!".