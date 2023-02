Ascolti tv: Sanremo 2023 strapazza il Grande Fratello Vip e segna un nuovo record

Gossip TV

I dati Auditel della programmazione di ieri: la terza serata del Festival di Sanremo e la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip.

Ieri, è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo e in contemporanea la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip. Una scelta per molti coraggiosa quella di Mediaset che quest'anno non ha voluto interrompere la programmazione in vista della kermesse canora.

Dati Auditel: La terza serata del Festival di Sanremo contro il Grande Fratello Vip

Ecco i dati Auditel della serata di ieri giovedì 9 febbraio 2023:

Rai Uno – 73° Festival di Sanremo: 9.240.000 spettatori e il 57.4% di share; Sanremo Start: 12.287.000 spettatori e il 49.22% di share

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 1.790.000 spettatori e il 10.88% di share

Amadeus batte di nuovo se stesso. La media dei telespettatori per la terza serata del Festival di Sanremo 2023 attestandosi oltre il 57% di share va oltre il +3 rispetto alla passata edizione.

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:25 alle 23:31 è stata vista da 13 milioni 341 mila spettatori con il 57,2% di share. La seconda parte del Festival di Sanremo 2023, dalle 23:40 all’1:59, è stata seguita da 5 milioni 584 mila spettatori con il 58,4% di share.