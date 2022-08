Gossip TV

La cantante triestina, intervistata da Il Corriere della Sera.

La cantante triestina Arisa, al secolo Rosalba Pippa, si è raccontata a cuore aperto tra le pagine del Corriere della Sera.

Arisa spiega il grande dimagrimento: "E' successo per amore"

L'artista friulan, ha raccontato del suo grande dimagrimento e dell'inevitabile trasformazione fisica per cui è ora riesce a piacersi più di quanto sul palco cantava Sincerità quando il suo peso si aggirava intorno a 75 chili.

"Non mi peso da un pezzo. Ma sono molto distante dalla palletta simpatica che cantava 'Sincerità' a Sanremo e che pesava 72-75 chili. Però mi piaceva anche quella ragazza", ha dichiarato.

La cantante ha chiarito che il cambiamento non è stato in seguito ad una dieta o ad una condizione particolare ma a una delusione d'amore, quella vissuta dopo la conclusione del ballerino Vito Coppola che ha conosciuto durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle che ha visto il loro trionfo come vincitori.

“Semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande, sono stata molto male e ho smesso di mangiare. Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E adesso mi piaccio di più che a 20 anni”.

Il 20 agosto prossimo, Arisa spegnerà 40 candeline e ha deciso di passare il compleanno con le persone più importanti della sua vita, i suoi genitori.

"Mi sono tenuta la serata libera per tornare dai miei in Basilicata. Ci sarà anche mia sorella Sabrina, mentre Isabella, l’altra, sarà in Inghilterra, dove lavora: fa la nutrizionista"

Sul desiderio che intende esprimere, uno su tutti:

Il più grande è che i miei genitori stiano bene. In questi anni ho dedicato loro davvero pochissimo tempo: quando torni e ti accorgi che ti sei perso tante cose, ti senti uno schifo. Peraltro io non amo stare la telefono e cerco di non trasferire loro i miei reali stati d’animo per non farli preoccupare. Piuttosto preferisco assentarmi: fingere con loro è impossibile!