Arisa, "le sue immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai", ecco cosa sta succedendo

Pare che i vertici di Piazza Mazzini non abbiano gradito le recenti foto senza veli di Arisa su Instagram.

Secondo quanto ha riportato il sito di Dagospia diretto da Roberto D'Agostino, la Rai avrebbe decisamente storto il naso davanti alle recenti foto senza veli postati dalla cantautrice Rosalba Pippa, in arte Arisa in virtù dei suoi prossimi impegni sull'emittente di Stato di Piazza Mazzini.

Arisa: le sue foto senza veli non sarebbero piaciute ai vertici Rai

L'artista genovese ha infatti detto addio al talent show di Maria De Filippi, Amici, per approdare al talent show di Rai 1, The Voice Kids ma, secondo Giuseppe Candela, "le sue immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia".

Ecco cosa riporta Dagospia:

"La nudissima Arisa dopo aver salutato Amici, sbarcherà in giuria a The Voice Kids. Le sue immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché “bacchettoni” ma per una logica di contesto: tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai 1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici."

Ma il ruolo di coach di Arisa nel programma di Antonella Clerici non sarà messo in discussione:

"Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto. Non solo, le sue quotazioni nelle scorse settimane erano in crescita al punto da immaginare la sua presenza anche nella versione Senior prevista dopo Sanremo."

La seconda edizione di The Voice Kids andrà in onda - presumibilmente - a partire dal 24 novembre prossimo in prima serata su Rai 1.