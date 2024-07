Aras Senol, vincitore de L’Isola dei Famosi, fa confessioni su Terra Amara: cosa ha detto

Gossip TV

Aras Senol, l’attore turco che interpreta Cetin nella soap Terra Amara e vincitore de L'Isola dei Famosi, parla della sua esperienza sul set del serial che ha appassionato i telespettatori di Canale 5.

Aras Senol è uno degli attori turchi più famosi del momento, anche grazie alla sua partecipazione e vittoria nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. L’attore turco, protagonista della soap Terra Amara, svela qualche retroscena sul serial che ha fatto appassionare milioni di spettatori di Canale 5.

Aras Senol, il segreto di Terra Amara

Grazie al ruolo di Cetin nella soap turca Terra Amara, l’attore Aras Senol è diventato molto famoso in Italia, un Paese per il quale ha sempre provato un forte fascino al punto da iniziarne a studiare la lingua per conto suo tra una riprese e l’altra sul set. Aras è stato grande protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, una stagione non particolarmente premiata dagli ascolti che sono risultati essere molto al di sotto delle aspettative. Intervistato da Chi, Aras ha raccontato la sua esperienza in Honduras e l’emozione di arrivare in finale, aspettandosi invece di essere tra i primi esclusi, per poi parlare del suo impegno per Terra Amara.

“È un grandissimo successo che non smette di sorprendermi. Quando sono arrivato in Italia per la prima volta, non potevo credere alla reazione del pubblico, che peraltro mai moltissimo gli interpreti dei serial. Il perché di questo successo? Io me lo spiego pensando al fatto che la cultura turca e quella italiana sono simili e abbiano tradizioni che in qualche modo si avvicinano. Terra Amara è ambientato tra gli Anni 70 e 80 e la Turchia del passato, per certi versi, non era molto diversa dall’Italia di una volta. Quindi il pubblico, nel seguire la trama e le vicende dei vari personaggi, ha certamente trovato qualcosa di familiare”.

Senol ha spiegato così il successo clamoroso di Terra Amara, una delle soap turche più viste di sempre con picco di share incredibili per il day-time. La soap si è ufficialmente conclusa ma l’attore non dimentica che è grazie ad essa che ha potuto debuttare nel mondo della recitazione e del piccolo schermo.

L’ex naufrago, infatti, ha ammesso di aver appreso molto sul set dove ha iniziato a studiare anche l’italiano e ha poi parlato dei suoi colleghi. Aras è rimasto in ottimi rapporti con molti di loro, al punto che l’hanno contattato per augurargli buona fortuna prima della sua partenza per il reality show che l’ha visto trionfare.

