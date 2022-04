Antonino Spinalbese spiazza: la confessione dell’ex di Belen Rodriguez fa il giro del Web!

Gossip TV

Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, si lascia andare ad una dichiarazione dolcissima sulla figlia Luna Marì.

Noto per essere l’ex fiamma di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha superato la rottura con la bella showgirl argentina, rifugiandosi nell’amore della figlia Luna Marì ma anche nel lavoro, che negli ultimi tempi lo sta gratificando non poco. Mentre Belen torna tra le braccia di Stefano De Martino, Antonino fa una confessione dolcissima quanto spiazzante.

Antonino Spinalbese sorprende: “Tutte le altre sono amanti”

L’affascinante hair-stylist Antonino Spinlabese è noto al pubblico per la sua relazione, passionale quanto breve, con Belen Rodriguez dalla quale è nata la piccola Luna Marì. Nonostante l’addio definitivo alla showgirl argentina, che ha svelato un dettaglio shock su Stefano De Martino e la gravidanza, non sia stato dei più sereni, Antonino e Belen hanno trovato un giusto equilibro per il bene della figlia, che trascorre tanto tempo con il padre così come con la madre, immersa nell’amore più puro. Intervistato dai microfoni di RTL 102.5, durante il programma Trends&Celebrities, Spinalbese ha parlato dei suoi progetti futuri, ammettendo di non voler escludere a priori la possibilità di sbarcare sul piccolo schermo.

“Vediamo come va, faccio un passo alla volta per capire cosa mi rende più felice. Oggi lo sono, l’imprenditoria mi rende felice. Però non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia. Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò”.

Spinalbese è totalmente assorbito dalla figlia Luna Marì, che per lui al momento è l’unica donna della sua vita. L’hair-stylist porta con sé una fede al dito, dedicata proprio alla sua primogenita, per la quale ha parole veramente dolcissime e intense.

"C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto. Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti […] Ho smesso di pensare al futuro per non crearmi preoccupazioni. Però io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice […] Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce”.