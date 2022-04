Belen Rodriguez vuota il sacco, Stefano De Martino lo faceva mentre lei era incinta!

Gossip TV

Belen Rodriguez si lascia andare a qualche rivelazione su Stefano De Martino, mentre la coppia viene paparazzata insieme per il compleanno di Santiago.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno facendo di tutto per confondere le acque ma ormai è chiaro che i due sono tornati a fare coppia fissa. Tra una paparazzata e l’altra, Belen e Stefano organizzano insieme il compleanno del figlio Santiago, mentre la showgirl argentina si lascia andare ad una confessione spiazzante sull’ex marito.

Belen Rodriguez fa una confessione su Stefano De Martino

Da diverse settimane non si parla d’altro che del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo aver archiviato la breve ma intensa relazione con Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì, la showgirl argentina è tornata tra le braccia dell’ex marito, ma nessuno dei due sempre pronto a rivelare al mondo di essere nuovamente una coppia. Certamente tra Belen e Stefano è successo un po’ di tutto in passato, complice la sequela di pettegolezzi sulla loro ultima relazione ma anche le frecciatine che la presentatrice ha lanciato al partenopeo, confermando in parte i sospetti sulla sua condotta non del tutto cristallina. Mentre sembra che tra Belen e Soleil Sorge si respiri aria gelida dietro le quinte de Le Iene Show, De Martino ha scelto il silenzio stampa e ripete a tutti i più curiosi di voler preservare la sua vita privata ma anche la stabilità del figlio Santiago. Ed è proprio in occasione del compleanno di quest’ultimo, che la coppia più chiacchierata del momento si è trovata più vicina che mai, immortalata dagli scatti di Chi, che fa sapere:

!Il giorno del compleanno Stefano ha accompagnato Santiago e gli amici al pullman dove c’era Belen, che li avrebbe portati al parco giochi zero gravity. De Martino è tornato a casa dove ha allestito una festa a tema Fortnite. Così al ritorno dal parco Santiago e gli amici avrebbero trovato il party. Santiago è uno dei motivi per i quali Belen e Stefano dopo 10 anni sono ancora qui. Sospesi tra il ricordo ci un amore travolgente e un futuro tutto da scrivere. E nel frattempo i due vivono il loro presente. Un presente fatto di uscite con il figlio, ma anche di fughe romantiche, qualche dubbio e tante certezze. I dubbi sono legati ai motivi che decretarono la fine della loro storia e cioè gli stili di vita differenti, che rispecchiano anche i loro percorsi”.

Belen e Stefano: l'argentina non lo nasconde più

Mentre Belen e Stefano fanno prove di coppia, la showgirl argentina si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul passato con l’ex ballerino di Amici. Quando i due si sono innamorati, Rodriguez non ha passato un periodo facile, essendo completamente sola in Italia e incinta, mentre De Martino era costretto a lunghe assenze per il lavoro. Nonostante questo, Rodriguez ha sempre avuto un'idea molto positiva del padre di suo figlio.

“Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano faceva Amici ed era un ballerino all’epoca - riporta Biccy - Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Se non balla più? Adesso balla e fa tanto altro. Di lui posso dirti che per me è un bello che balla!”