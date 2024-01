Antonella Fiordelisi accusata di essere una delle tante amanti di Stefano De Martino, lei annuncia provvedimenti

Gossip TV

Il portale di Fabrizio Corona e la conferma di Alessandro Rosica sull'influencer ed ex gieffina Antonella Fiordelisi tra le amanti di De Martino, ha spinto la giovane salernitana ad annunciare provvedimenti legali.

Nel corso della serata di ieri, il portale Dillingernews diretto dall'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha riportato un nuovo retroscena sulla separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Antonella Fiordelisi sarebbe stata con Stefano De Martino quando l'ex ballerino si era lasciato con Belen Rodriguez, l'indiscrezione

La showgirl argentina ha confermato di recente il tradimento del suo ex marito con Alessia Marcuzzi, facendo nuovamente esplodere il gossip sull'ex ballerino e la conduttrice romana. Le donne con cui De Martino avrebbe tradito Belen sarebbero molte e stando a quanto riportato da Corona e confermato da Alessandro Rosica, ci sarebbe anche Antonella Fiordelisi, l'influencer campana tra le protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip.

"La Fiordelisi è stata con De Martino prima che lui tornasse con Belen la seconda volta" si legge sul portale. "Belen, la notte di Capodanno, avrebbe riempito di insulti via WhatsApp la Fiordalisi per colpa del presunto tradimento con De Martino che però non è mai avvenuto". A confermare la notizia, come detto, altri due esperti del gossip nostrano, Alessandro Rosica e Deianira Marzano che hanno riportato del litigio tra Belen e Antonella.

Quest'ultima, su Twitter, è intervenuta sulla questione. L'ex gieffina ha dichiarato di non essere mai stata con uomini fidanzati e che prenderà provvedimenti per queste gravi accuse.

"Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati"