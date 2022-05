Antonella Elia fa una rivelazione dolorosa: ''Ho perso il mio bambino''

Gossip TV

Antonella Elia, opinionista de La Pupa e il Secchione Show, fa una drammatica confessione.

Siamo abituati alla versione impavida e talvolta cattivella di Antonella Elia, prima al Grande Fratello Vip poi come giudice implacabile de La Pupa e il Secchione Show, ma la nota opinionista nasconde anche tante fragilità e debolezze. Ospite del salotto di Da Noi a ruota libera, Antonella ha raccontato un drammatico episodio che ha spiazzato la presentatrice Francesca Fialdini.

Antonella Elia racconta il dramma dell’aborto spontaneo

Negli ultimi anni, il volto di Antonella Elia è stato una costante per gli spettatori di Mediaset che hanno osservato il rapporto tra la showgirl e il fidanzato Pietro Delle Piane a Temptation Island, esultando quando lei lo ha piantato in asso al falò di confronto finale, per poi trovare nuovamente Antonella in prima serata con il Grande Fratello Vip. Dopo l’avventura nel reality show di Canale5, Elia è tornata al fianco di Alfonso Signorini come opinionista, in coppia con Pupo, per poi lasciare il Gf Vip e migrare a Italia 1 nella giuria de La Pupa e il Secchione Show.

Leggi anche Belen Rodriguez lo ammette su Instagram!

Insomma, se della vita lavorativa Antonella proprio non si può lamentare, certo è che in quella privata ci sono stati momenti molto difficili da superare. Ospite a Da Noi a ruota libera, Antonella ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo e di essere rimasta scioccata dalle parole del compagno a proposito del dramma che avrebbero dovuto superare insieme, come coppia (nonostante non abbia fatto nomi, non si tratta dell'attuale compagno Delle Piane).

“Ho provato ad avere un figlio ma l’ho perso, non si è sviluppato il battito del cuore […] Lui ha pensato che non fossi biologicamente programmata per avere figli”.

Francesca Fialdini, scioccata dal racconto di Antonella, ha posto all’opinionista altre domande, volendo mettere a nudo la parte più sensibile e umana di Elia, che fin troppo spesso si trincera dietro la sua forza di spirito e la sua prontezza linguistica, giocando ad assumere il ruolo dell’antagonista. Antonella, a proposito delle sue storie d'amore, ha confessato di essere stata spesso additata come la cattiva della situazione, ammettendo che probabilmente non è riuscita a diventare madre anche a causa delle sue relazione complicate, che non le hanno mai concesso la stabilità di mettere su famiglia.