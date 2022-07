Antonella Elia e Pietro Delle Piane finalmente sposi: ecco la data delle nozze!

Gossip TV

Antonella Elia e Pietro Delle Piane avranno finalmente il loro lieto fine.

Li abbiamo conosciuti come coppia a Temptation Island, per poi seguire la storia d’amore complicata ma piena di sentimento. Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno messo da parte le paure e hanno deciso di sposarsi.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a nozze!

Nel corso della stagione di Temptation Island che li ha visti protagonisti, subito dopo l’esperienza della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Dopo l’esperienza in Sardegna, Antonella ha preso le distanze da Pietro e l’attore ha faticato moltissimo per recuperare la fiducia e tornare a fare coppia fissa con l’ex gieffina. Attualmente, Antonella e Pietro convivono e sembrano molto complici e sereni, tanto che da rivelare al settimanale Nuovo di essere in procinto di sposarsi.

“Siamo tutti e due diventati ‘signorini’, per cui questo sarà il nostro primo ed unico matrimonio […] Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra. L’esperienza a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati”.

Pietro si è detto felicissimo di essere riuscito a convincere Antonella a convolare a nozze, considerando che la showgirl si è sempre dimostrata allergica alle testimonianze d’amore eterno in pubblico. Stando a quanto rivelato dall’attore, se Antonella non ci ripenserà, le nozze si terranno nel 2023. Pietro confida che avrebbe voluto portare all’altare Antonella anche subito, ma che lei ha insistito per fare le cose con calma, aspettandosi una nuova proposta di nozze dopo le prime due rifiutate apertamente.