Diletta Leotta scottata dall’addio a Can Yaman: con il nuovo fidanzato cambia tutto!

Diletta Leotta pronta a vivere la relazione con Giacomo Cavalli in gran segreto, ed è tutta colpa di Can Yaman.

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati ormai circa un anno fa, dopo una relazione molto intensa che è stata condivisa sui social e seguita dai fan della giornalista sportiva e dell’attore turco. Diletta ha voltato pagina, ma sembra che il fantasma di Yaman sia ancora molto presente, ecco in che modo.

Can Yaman ancora “fantasma” nella vita di Diletta Leotta?

La storia d’amore nata tra Can Yaman e Diletta Leotta ha appassionata tantissimi fan, alcuni curiosi di scoprire se ci sarebbe stato un lieto fine con matrimonio sfarzoso e figli in arrivo, altri gelosi del bellissimo attore turco, che preferiscono di gran lunga single. Dopo mesi intensi con tanto di presentazioni in famiglia, Can e Diletta si sono detti addio tra una marea di polemiche, e sembra che la giornalista siciliana abbia sofferto tantissimo, ammettendo di aver spinto fin troppo sull’acceleratore, bruciando una relazione che sarebbe potuta durare ben più a lungo.

Mentre la co-protagonista di El Turco mette Can in pericolo, Diletta ha intrecciato una nuova relazione con Giacomo Cavalli, modello affascinante e carismatico, che cerca tuttavia di tenere più lontano possibile dalle telecamere. Stando allo scoop lanciato da Chi, Diletta sarebbe rimasta talmente bruciata dalla love story con Can e dalla sovraesposizione mediatica che di certo non ha giovato al loro rapporto, da voler vivere la storia con Giacomo in segreto.

“Sembrano più le tenere schermaglie tra innamorati che, comunque, vogliono ancora tenere nascosta la loro relazione. Non a caso, la coppia esce ed entra dall’appartamento separata. Dopo la delusione incassata con l’attore Can Yaman, la conduttrice di Dazn vuole vivere la sua nuova passione con la massima discrezione, andarci con i piedi di piombo”.

Secondo il noto settimanale di Signorini, Giacomo Cavalli non avrebbe proprio nulla da invidiare a Yaman e non solo per l’aspetto fisico. Figlio del velista Beppe Cavalli, il modello si è laureato a in Economia e gestione aziendale, e si è poi iscritto ad un master in management alla Bocconi.