Dopo il matrimonio celebrato il 29 giugno, Annalisa è ritornata sui social e ha pubblicato un dolce post per il marito Francesco Muglia. Vediamo insieme i dettagli!

Annalisa Scarrone e Francesco Muglia sono convolati a nozze giovedì 29 giugno, con una cerimonia in totale segreto e con pochi amici intimi. La coppia ha poi deciso di festeggiare con le rispettive famiglie e diversi invitati, tra cui numerosi vip, sabato 1°luglio.

Annalisa pubblica il primo post dopo le nozze con Francesco Muglia

La cerimonia è stata celebrata in gran segreto, secondo i desideri della coppia. Annalisa e Muglia si frequentavano da circa 2 anni, prima della decisione di convolare a nozze. Poche ore fa la cantante ed ex allieva di Amici ha pubblicato il primo post dopo le nozze con Francesco Muglia, svelando anche il particolarissimo abito che ha indossato per la cerimonia che si è svolta il 1°luglio.

Nel post, pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ha voluto rivelare la sua personale idea d'amore, con un dolce messaggio implicitamente rivolto all'uomo che è diventato suo marito:

"Mi sono chiesta tante volte che cos'è l'amore e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l'immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L'amore per l'amore. 29/06/2023."

Al ricevimento, avvenuto sabato 1°luglio, hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Alessandra Amoroso alla conduttrice del talent che ha lanciato Annalisa: infatti, dalle foto emerse sul web era presente anche Maria De Filippi, pronta a omaggiare i novelli sposi e il loro amore.