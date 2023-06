Annalisa, nozze in gran segreto con il compagno Francesco Muglia

Gossip TV

Annalisa ha sposato il compagno Francesco Muglia con una cerimonia in gran segreto! Ecco cosa sappiamo!

Solo qualche giorno fa vi avevamo rivelato quella che - all'apparenza - sembrava la data ufficiale delle nozze di Annalisa Scarrone e Francesco Muglia: come riportava Il Corriere della Sera, la coppia sarebbe convolata a nozze sabato 1° luglio, ma, a sorpresa e in gran segreto il loro matrimonio è già avvenuto!

Annalisa, nozze in gran segreto con Francesco Muglia

La cantante e il compagno - oramai marito - stanno insieme dal 2020, ma hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione, tanto che in giro si vedono pochissime foto della coppia. Come riportava il quotidiano, Annalisa e Francesco Muglia sarebbero diventati ufficialmente marito e moglie il 1°luglio, ma la coppia a sorpresa ha deciso di anticipare le nozze e così nella giornata di ieri si è celebrato il matrimonio.

La cerimonia è avvenuta ad Assisi, presso la Basilica di San Francesco. Il luogo è stato scelto per il profondo legame di amicizia che c'è tra Muglia e uno dei frati del convento. La cerimonia è stata celebrata dall'ex direttore del coro, Padre Giuseppe Sagrino e il tutto si è svolto nella massima segretezza. Si parla infatti, come riporta Novella2000:

"Circa 50 pass sono stati richiesti per accedere alla Zona a traffico limitato e permettere agli ospiti famosi e non di passare. Pare che gli ospiti famosi faranno il loro arrivo alla festa che si terrà a Tellaro, in provincia di La Spezia, sabato."

Evidentemente, la coppia ha preferito celebrare il rito religioso nell'intimità e con poche persone, mentre per il ricevimento è confermata la data del 1°luglio e per l'evento saranno attesi oltre 200 ospiti, tra cui - si vocifera - Alessandra Amoroso, J-Ax, Fedez e Chiara Ferragni e addirittura Maria De Filippi. Queste notizie sono state riportate anche dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, secondo la quale Annalisa e Francesco Muglia hanno festeggiato con i famigliari e qualche intimo amico con un piccolo rinfresco in un ristorante lontano dal centro.