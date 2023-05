Anna Tatangelo e Mattia Narducci: la loro storia procede a gonfie vele!

Gossip TV

Sembra andare tutto per il meglio tra Anna Tantangelo e il suo nuovo amore, Mattia Narducci. Vediamo insieme qualche dettaglio in più!

Procede sempre più a gonfie vele la relazione tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci: dopo i rumors di una possibile crisi tra i due, le ultime foto sul profilo della cantante hanno messo a tacere ogni pettegolezzo.

Anna Tantangelo e Mattia Narducci: sempre più innamorati

Nella giornata di ieri, Mattia Narducci ha festeggiato il suo compleanno e Anna Tantangelo gli ha dedicato una dolce dedica, postando nelle sue stories una foto di loro due insieme, al ristorante, teneramente abbracciati e intenti a baciarsi. A corredo dello scatto, un semplice:

"Happy Birthday"

Ma dalla serenità che la foto trasmetteva è evidente che tra loro proceda tutto alla grande, perciò, ogni rumors su una rottura è stato ampiamente smentito. Le voci erano iniziate a circolare data l'assenza di entrambi dai social, ma si è trattato solo di un'assenza dovuta a impegni di lavoro: Anna Tatangelo è impegnata con un tour in Canada, mentre Mattia Narducci è a Milano, per alcune campagne promozionali del suo lavoro di modello. La coppia è uscita allo scoperto diversi mesi fa, dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che li mostrava innamorati in una vacanza a Parigi.