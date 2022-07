Gossip TV

Anna Boschetto indirettamente coinvolta nella vicenda Totti, Blasi, Bocchi spiega la sua versione dei

Anna Boschetto, è stata, suo malgrado, coinvolta direttamente nell'affaire Totti-Ilary che da settimane ormai impazza sui media italiani.

L'ex partecipante di Tempation Island, fidanzata di Andrea Battistelli con il quale partecipò in coppia nel reality delle coppie, è proprietaria, insieme al fidanzato, del ristorante in cui sono stati immortalati l'ex capitano giallorosso, Ilary e Noemi Bocchi.

Anna Boschetto indirettamente coinvolta nella vicenda Totti, Blasi, Bocchi: "Hai invitato sia la moglie che l’amante di Totti”

La notizia e le relative foto della cena, sono state diffuse da Dogospia. Il portale diretto da Roberto D'Agostino, ha lanciato l'ennesimo scoop sulla coppia e sulla nuova presunta fiamma del "Pupone", la 34enne romana Noemi Bocchi.

Le foto risalgono ad un evento nel ristorante In Villa a Roma nell'ottobre del 2021. Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi sono a cena in compagnia di amici e nell'occasione specifica è stata avvistata anche la presenza della Bocchi nello stello locale. La Boschetti, chiamata in causa e accusata di aver invitato "moglie e amante" in occasione del suo compleanno, ha voluto puntualizzare alcune cose, smentendo alcune fake news:

"Buongiorno, mai mi sarei aspettata di dover parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Visto che vengo chiamata in causa su alcuni quotidiani, riguardo il locale dove abbiamo fatto serata, vorrei precisare alcuni punti. Addirittura mi scrivete “il giorno del tuo compleanno hai invitato sia la moglie che l’amante di Totti”. Allora io non sono nata il 23 ottobre quella sera non era il mio compleanno. Quella sera era una cena spettacolo, io non conosco assolutamente Noemi, lo vengo a sapere oggi che quella sera era all’evento. Può essere che mi sia passata davanti ma non sapevo chi fosse. Quella sera c’è di vero che c’erano Ilary Blasi, Francesco Totti e alcuni amici a divertirsi come persone normalissime. Non ho visto nulla di strano, niente di anomalo."

La notizia di Dagospia relativa alla serata del 21 ottobre nell'attività di proprietà di Andrea Battistelli e Anna Boschetto: