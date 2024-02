Andrea Damante e Elisa Visari in crisi: gesto spiazzante, c’entra Giulia De Lellis?

Gossip TV

Mentre Giulia De Lellis torna single, Andrea Damante e Elisa Visari sembrano essere in crisi. Ecco cosa è successo tra i due.

Nelle ultime settimane si è parlato della fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. I due non appaiono più insieme e la romana ha fatto un gesto forte, lasciando un like sotto ad un post dell’ex storico fidanzato Andrea Damante. Ora sembra che anche il deejay stia per tornare single, in crisi con Elisa Visari.

Andrea Damante single? Aria di crisi con Elisa Visari

Cosa succede tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Il deejay e la bella influencer fanno coppia ormai da tanti anni e, tra alti e bassi, la relazione sembrava procedere a gonfie vele. Questo almeno fino a qualche giorno fa, quando sotto uno degli ultimi post su Instagram di Damante è apparso un bel like dell’ex storica fidanzata Giulia De Lellis.

Leggi anche Ilary Blasi pronta a portare le Ex Amanti di Totti in Tribunale

Lei è tornata single, anche se non ha ancora ufficializzato la notizia con le fan, dopo la rottura con il compagno Carlo Beretta. Rottura sulla quale circolano tantissime diverse indiscrezioni, compresa quella che vorrebbe imputare la fine della love story alla madre del rampollo, che non ha mai visto di buon occhio la romana e il suo lavoro sul web. Dopo questo gesto tra i due ex fidanzati, il popolo di Instagram si è accorto che Elisa e Andrea hanno smesso di seguirsi sui social, forse anticipando così la notizia della loro rottura definitiva.

Al momento sulle pagine di entrambi rimangono le foto insieme, le dediche e i romantici video di coppia, dunque c’è chi pensa che Visari e Damante potrebbero semplicemente aver litigato e aver fatto questo gesto per ripicca. C’è anche chi, invece, crede che Giulia e Andrea abbiano segretamente ripreso a frequentarsi, memori di un forte e passionale amore che li ha legati per anni e che difficilmente si dimentica. Questo sì che sarebbe un vero colpo di scena per gli appassionati del gossip!