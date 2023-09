Amici, Veronica Peparini polemica sugli influencer a Venezia80: "Non ci hanno invitato, ma..."

Gossip TV

L'ex insegnante di Amici, Veronica Peparini, si è lasciata andare a uno sfogo sulla questione degli influencer sul red carpet di Venezia80. Ecco cosa ha detto!

Amici, Veronica Peparini si sfoga contro gli influencer presenti sul red carpet di Venezia80

Veronica Peparini ha deciso di pubblicare su Instagram un suo personale sfogo in merito al mancato invito al Festival di Venezia. Alla Mostra, infatti, in questi giorni, diversi influencer hanno sfilato sul red carpet del prestigioso concorso cinematografico, scatenando non poche polemiche per la loro presenza. Sono finiti nella bufera anche Manuel e Isabella di Temptation Island, insieme a Giorgia Soleri e molti altri. Ma, tutti loro, al contrario della Peparini, erano stati invitati alla Mostra, scatenando così il fastidio dell'insegnante del talent di Canale5.

Sui social Peparini ha pubblicato il suo pensiero in merito alla presenza di così tante personalità che, con il mondo del cinema, avevano davvero poco a che fare e che né lei né il compagno Andreas Muller hanno ricevuto alcun invito:

"Forse è più figo e controcorrente non esserci a Venezia! C'è chiunque, noi no! Non ci hanno invitato, non saremo troppo fighi. Però stiamo lavorando tra l'altro a un progetto top! Che è il nostro lavoro!"

Dato che Veronica Peparini non farà ritorno ad Amici, anche se l'ufficialità della sua assenza non è ancora stata divulgata, lei e Andreas muller si dedicheranno al loro personale progetto, "in un posto magico che ancora non può essere svelato fino in fondo".

