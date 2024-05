Amici, Veronica Peparini e Andreas Muller ospiti a Verissimo: "Penelope e Ginevra sono il nostro miracolo" [VIDEO]

Gossip TV

I due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, Andreas Muller e Veronica Peparini, sono stati ospiti di Verissimo per raccontare del miracolo che è stato la nascita delle due gemelline Penelope e Ginevra.

Oggi, sabato 18 maggio, a Canale5, a Verissimo, sono stati ospiti Veronica Peparini e Andreas Muller. La coppia si è conosciuta ad Amici di Maria DE Filippi, dove Peparini era maestra e coreografa e Muller uno degli allievi. Dopo l'esperienza del talent, i due si sono innamorati e hanno iniziato una relazione. La loro coppia ha accolto due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo e nel corso dell'ospitata di oggi nella trasmissione di Silvia Toffanin hanno presentato le loro piccole.

Amici 23, Veronica Peparini e Andreas Muller presentano le loro bambine: "Penelope e Ginevra sono il nostro miracolo"

La coreografa, mamma di Daniele e Olivia, nati dalla storia con Fabrizio Prolli, e il ballerino hanno presentato le loro piccole in studio, a Silvia Toffanin. La coppia aveva annunciato di aspettare due bambine proprio nel talk show pomeridiano di Canale5 e ora è tornata per raccontare com'è andato il parto e i primi mesi da neo genitori. Durante la gestazione, Muller aveva rivelato che la gravidanza presentava delle complicazioni, a causa di una malattia di cui le due gemelle avrebbero potuto soffrire e che derivava dalla loro condizione gemellare. Tuttavia, stando a ciò che hanno raccontato, tutto è andato per il meglio e le piccole sono nate sane e per Peparini e il compagno sono un autentico miracolo.

In merito la coreografa ha raccontato di sentire un po' la mancanza del pancione e che questi primi mesi, anche se difficili, sono volati rapidamente, grazie anche al sostegno del compagno. Andreas Muller, infatti, è un ottimo padre, a detta di Peparini, ed è innamoratissimo delle sue piccole. Sul parto, la coreografa ha aggiunto:

"Lui è bravo, pure troppo, vuole fare tutto lui, è un mammo. Il cesareo alla fine è un’operazione, molto meglio il parto naturale. E’ stata tostina. Lui pensava che ero morta, ad un certo punto mi guardava e non reagivo. Dopo la seconda mi hanno calmato, sedato…"

Sulla sua nuova condizione di padre, Andreas Muller ha aggiunto che con la nascita delle piccole la sua vita è cambiata per sempre e che loro lo aiutano a dare un valore diverso alla vita:

" Sono innamorato pazzo, penso sia normale. Chi sono penso di averlo dimostrato nel lavoro, ovviamente la vita va avanti ma ora mi va di mostrare questo, è una vittoria. La mia vita e il mio lavoro l’ho vissuti sempre in maniera frustrata, non mi accontentavo mai, invece loro mi portano a rinascere e dare valore diverso alle cose. Sembra scontato ma sono rinato, sono una persona diversa."

Amici 23, il racconto della scomparsa dello zio di Andreas Muller: "Lui se n'è andato quando sono nate le bambine, c'è tanto di lui in loro"

Penelope e Ginevra sono nate in un giorno molto importante: il 18 marzo è, infatti, San Salvatore e questo era il nome anche di un amato zio di Muller. Il ballerino, in lacrime lo ha ricordato in studio, spiegando che era per lui una persona importantissima e che gli era molto legato.

" Sono nate nel giorno di San Salvatore, il nome di mio zio scomparso. Pensavo di viverla peggio perché mio zio è una persona importantissima, invece l’ho affrontata in modo positivo. Ero molto legato a lui, era la prima persona a cui avevo detto che sarei diventato papà. Avevo capito che lui non ci sarebbe stato, lui era felicissimo. "

La sua scomparsa è stata per lui fonte di grande dolore, ma sapere che le sue bambine stavano per nascere proprio in questo giorno in cui si festeggiava il nome di Salvatore è stato per lui una grande gioia e gli ha fatto pensare che, anche se ora non c'è più, in qualche modo suo zio vive nelle sue piccole:

"Quel giorno che sono nate il mio pensiero è andato là, mi vennero i brividi. Io non credo in nulla però quando accadono queste cose penso che qualcosa c’è, lui era una bellissima persona, spesso i più buoni ci abbandonano troppo presto. Manca a tutti. Era innamorato perso di lei. Una delle bimbe gli somiglia, il colore degli occhi è simile al suo."

