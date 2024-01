Amici, Valentin Dimitru fa coppia con una ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show?

Gossip TV

Nuova indiscrezioni sull’ex ballerino di Amici Valentin Dimitru. Sembra che faccia coppia con una pupa de La Pupa e il Secchione Show.

Valentin Dimitru è un volto noto di Amici. Il ballerino, dopo un flirt con Francesca Tocca che ha fatto molto discutere, è finito nuovamente al centro delle indiscrezioni per il presunto flirt con Emy Buono, ex volto de La Pupa e il Secchione nonché ex di Denis Dosio.

Amici, è amore tra Valentin Dimitru e Emy Buono?

Dopo aver preso parte ad Amici, il noto talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Valentin Dimitru è finito al centro delle polemiche per il flirt con Francesca Tocca, che ha portato la ballerina a lasciare il marito Raimondo Todaro, con il quale ad oggi è tornata a fare coppia fissa. Nelle ultime ore si è tornato a parlare dell’affascinante ballerino da carattere fumanti grazie ad una foto postata su Instagram, che lo ritrae con la sua nuova fiamma. Lei è Emy Buono, nota per aver preso parte. Ti spedisco in Convento e La Pupa e il Secchione Show.

Leggi anche Amici 23, Matthew e Mew lasciano: ecco perché

La partenopea ha fatto coppia fissa con Denis Dosio fino a novembre 2022, per poi dichiarare ufficialmente di avere intenzione di prendere i voti dopo aver intrapreso una carriera nel mondo del porno sulla piattaforma OnlyFans. Insomma, sembra che Emy abbia cambiato idea e che ora faccia coppia fissa con Valentin con il quale si è mostrata in intimo, immersa in una vasca, a Bucarest.

La coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno in Romania, e la partenopea ha documentato la vacanza su Instagram, svelando così al pubblico il nuovo flirt nato con l’ex protagonista di Amici. Nel frattempo, in tanti hanno notato una particolare Ig Stories di Francesca Tocca, che sembra proprio essere una chiara frecciatina alla coppia. Ma sarà veramente così? La ballerina, in fondo, non dovrebbe più avere nulla contro Valentin dato che è tornata tra le braccia del marito.

Scopri le ultime news su Amici.