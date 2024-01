Amici 23, Mew e Matthew fuori: ecco perché i due cantanti hanno abbandonato il talent show di Maria De Filippi

Gossip TV

I cantanti Mew e Matthew lasciano Amici 23: "Motivi validi".

Colpo di scena nella scuola di Amici 23. I cantanti Mew e Matthew hanno deciso di abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Una scelta drastica e inaspettata, quella presa dai due amati allievi della 23esima edizione, che ha letteralmente spiazzato tutti i telespettatori di Canale 5.

La verità dietro l'addio di Mew e Matthew

Mew e Matthew hanno lasciato la scuola di Amici. L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante il daytime di ieri: "Per motivi personali Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici". A rompere il silenzio ci ha pensato l'ex allieva di Lorella Cuccarini: "Raga vi mando un bacio grande, stiamo bene".

Se su Instagram Mew ci ha tenuto a rassicurare tutti, su Twitter ha smesso svariati like a tweet scritti dai fan che hanno chiarito alcuni dubbi circa la sua decisione di abbandonare Amici insieme a Matthew. "Le motivazioni che li hanno spinti a fare una scelta del genere sono sicuro valide. Mi mancheranno da morire, ma se questa decisione porterà loro del bene questo è l’importante. Per sempre dalla vostra parte" e ancora "Deve essere successo qualcosa di grave, perché nel daytime di oggi stavano proprio male, se andare via era la cosa migliore per loro è giusto così" e infine "C’è senza dubbio altro che non sapremo perché MOTIVI PERSONALI, e non verranno detti".

A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato Superguidatv, che ha spiegato quali potrebbero essere i reali motivi dell'addio di Mew e Matthew: "Le talpe di Amici news avrebbero riferito che Mew e Matthew potrebbero aver lasciato il talent di Maria De Filippi a causa del malcontento di lui dopo l'ultima puntata. Il cantante pare aver deciso di lasciare il posto a chi veramente merita di starci e Mew lo ha seguito".

La giovane cantante, però, ha messo like anche a un post che andrebbe a smentire proprio questa tesi: "Unpopular opinion: è Matt che questa volta ha seguito Vale e non il contrario. E alla fine hanno preso la decisione insieme. Ma non capiremo mai le dinamiche dietro alla decisione". Quale sarà allora la verità?

