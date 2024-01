Amici, un ex prof della scuola rompe il silenzio sull'addio al talent: "Completamente tagliato fuori!"

Gossip TV

Un ex prof del talent di Amici di Maria De Filippi ha rivelato come mai non collabora più con il programma.

Nel corso delle diverse edizioni di Amici di Maria De Filippi si sono avvicendati diversi professori in cattedra, pronti a giudicare il talento degli allievi di canto e ballo che si presentavano per partecipare al programma di Canale5. E, proprio nel corso di un podcast, un ex professore ha svelato cosa lo ha portato a tagliare del tutto i rapporti con il talent show di Mediaset.

Amici, ex prof della scuola svela i motivi per cui non è più nel talent

Tra i vari professori, sicuramente il più chiacchierato degli ultimi tempi è Luca Jurman, verso cui la produzione ha persino emanato una comunicazione in risposta alle continue critiche mosse dall'ex prof verso gli allievi e i metodi di insegnamento del programma. Tuttavia, sembra che anche un altro ex professore di Amici abbia avuto un addio burrascoso con il programma e abbia deciso di parlarne: stiamo parlando dello speaker radiofonico ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, Marco Maccarini.

Maccarini è stato professore di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2015 e, durante un'intervista per il podcast Umani molto umani, ha rivelato cosa è successo durante la sua esperienza nel talent e perché alla fine non vi è più tornato. All'epoca tra gli allievi della scuola c'era anche Andreas Muller, attuale compagno di un'altra ex prof del programma, la ballerina e coreografa Veronica Peparini. Ed è stato proprio per consolare l'allievo che Maccarini si è ritrovato, inavvertitamente, nei guai:

"Io dopo aver fatto Amici, stanchissimo perché era una situazione faticosa e che tra l’altro non sentivo neanche mia, così vicini, la regola è che non si parla con i ragazzi. Una sera stavo a cena con Kledi e passa uno dei ballerini che piange terribilmente, Andreas, che piange terribilmente. Lui lo chiama e gli dice “Andreas non fare così. non te la devi prendere in questo modo e io mi sento di intervenire, era un ragazzo molto bravo, molto sensibile e aveva bisogno di una cosa al di fuori del programma, un appoggio umano e io gli dico “tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cose sono accentuate anche dallo spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti dietro quella cosa lì, devi immergerti in questo spettacolone"

Nonostante la genuinità del consiglio, come sottolinea Maccarini, le sue parole hanno infastidito la produzione del programma, che ha ritenuto opportuno raggiungere telefonicamente il professore e parlargli:

"Torno a Milano e il giorno dopo mi chiama il produttore inca*zato come una bestia e mi dice “ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo?“. Io stavo giocando con i miei figli e quindi gli ho detto che mi stava interrompendo in un momento… e poi gli ho chiesto cosa stesse dicendo e lui “Andreas ha detto che anche il professor Maccarini ha detto che questo è tutto un circo", io gli ho detto “guarda che non gli ho detto proprio così, lui l’avrà interpretata in questo modo"

Maccarini, lo ha spinto a interrompere la collaborazione:

"Da allora secondo me Maria De Filippi, che ha sentito questa cosa e mi ha fatto subito chiamare deve aver pensato… perché c’è stata una chiusura proprio totale…"

