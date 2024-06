Amici, Ultimo: "Sono stato scartato tre volte, portavo le canzoni che ora cantano milioni di persone"

Gossip TV

Il giovane e amatissimo cantautore romano, Ultimo, parla della sua grande passione per la musica a e rivela in una recente intervista di essere stato scartato da Amici e X Factor prima di diventare famoso.

Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, è uno dei cantautori più amati e ascoltati in tutta Italia. Intervistato da Anna Pettinelli a RDS, il giovane artista romano si è raccontato senza filtri rivelando di essere stato scartato ad Amici di Maria De Filippi e anche ad X Factor, prima di diventare famoso.

I retroscena di Ultimo

Ultimo oggi continua a riempire gli stadi di tutta Italia, ma i suoi inizi nel mondo della musica non sono stati proprio facili, anzi. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di RDS, il giovane cantautore romano ha infatti rivelato ad Anna Pettinelli che, prima di arrivare al successo, ha dovuto fare i conti con le famose porte in faccia che solitamente si incontrano lungo il percorso.

Ultimo, felicemente fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo, aveva provato a percorrere la strada dei talent show, ma sia con Amici che con X Factor le cose non sono andate come sperava:

Mi sono presentato ai provini di Amici due anni di fila, se non tre. Questo però è un messaggio bellissimo. Credo che, come ho detto anche a Maria De Filippi privatamente, una sconfitta non va vissuta come ‘Non si sono accorti di me’. Rivedendo i video che Maria mi ha mandato, io ero molto controverso. Anche esteticamente mi presentavo sempre con gli occhi bassi. In una trasmissione tv devi avere i tempi televisivi e devi essere sorridente e fresco. Quando ero ragazzo ero molto più introverso.

Non solo Amici. Oltre al talent show di Maria De Filippi, Ultimo tentò la fortuna anche con X Factor e Sanremo Giovani, come rivelato al Corriere della Sera, ma pure in quel caso trovò le porte sbarrate. Una situazione che non ha mai scoraggiato il cantante. Grazie al suo grande talento e alla sua determinazione, ha conquistato il cuore di milioni di persone, che oggi lo seguono e sostengono ovunque:

Due volte a X Factor, due volte a Sanremo Giovani, al tempo di Carlo Conti, e non mi hanno mai prese. Sette rifiuti. Doveva andare così. Eppure cantavo le canzoni che poi sono piaciute a migliaia di ragazzi: Sogni appesi, Giusy, Piccola stella.

