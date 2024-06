Amici, Giulia Stabile risponde ai rumors sul flirt con Manu Rios di Elite

Gossip TV

Giulia Stabile, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, avrebbe un flirt con un noto attore della serie tv Elite? A rispondere al gossip interviene la diretta interessata!

Giulia Stabile è tra le ballerine ed ex allieve di Amici di Maria De Filippi più amate sui social e di recente è diventata protagonista di un rumor. La ballerina è stata vista insieme a un noto attore della serie tv spagnola Elite, Manu Rios, e ovviamente i fan hanno iniziato a pensare che tra loro ci sia un flirt...

Amici, Giulia Stabile risponde al flirt su Manu Rios

Il gossip si è iniziato a diffondere quando sul web è apparso un video nel quale l'ex vincitrice di Amici e uno dei protagonisti di Elite erano intenti a chiacchierare e scherzare tra loro. Giulia Stabile e Manu Rios si sono incontrati all'evento per il lancio di Carrer a Milano e dal filmato sembrano molto a loro agio l'uno con l'altra.

Tuttavia, questo semplice video è bastato a scatenare il rumors che l'ex di Sangiovanni abbia finalmente ritrovato l'amore e al fianco dell'interprete di Patrick nella serie tv spagnola. Dato che i rumors si sono diffusi a macchia d'olio e hanno raggiunto anche le orecchie della diretta interessata, Giulia Stabile ha deciso di intervenire personalmente e commentare la notizia, anche per rivelare come stanno davvero le cose.

Con la solita ironia che la contraddistingue, Giulia Stabile ha commentato i rumors, pubblicando nelle sue stories un articolo che riportava del possibile flirt tra lei e Manu Rios e per stroncare del tutto le voci ha commentato con un: "Ma magari".

Amici, Giulia Stabile ha trovato un nuovo amore dopo la fine della storia con Sangiovanni?

Giulia Stabile è stata fidanzata per diverso tempo con un altro ex volto di Amici, il cantante Sangiovanni, ma la loro storia è naufragata la scorsa estate. Nessuno dei due ha mai davvero svelato quali erano i motivi che li hanno spinti a lasciarsi e Giulia in qualche intervista ha solo ammesso che considererà sempre Sangiovanni il suo "primo amore".

Un indizio su cosa potesse essere successo è stato individuato nella canzone che Sangiovanni ha portato all'ultimo Festival di Sanremo 2024 e che sembrava essere una dedica a Giulia. In Finiscimi, infatti, sembra che Sangiovanni abbia riversato il dolore e il dispiacere per la fine del loro rapporto, nonché il desiderio di andare avanti e riprendersi la sua vita.

Alla ballerina, dopo la fine della storia con Sangiovanni, sono poi stati attribuiti diversi flirt e la maggior parte sono tutti allievi di Amici di Maria De Filippi, come Kumo o Sebastian Melo Taveira o Holden, uno dei finalisti di quest'ultima ediizone. Ma in entrambi i casi, la ballerina è intervenuta e ha riaffermato che si tratta solo di amicizia.

Scopri le ultime news su Amici